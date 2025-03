Óriási áttörés: így kezelnék a vaksághoz vezető súlyos betegséget

A glaukóma általában a szemnyomás emelkedésével jár, amikor a szem elülső részében lévő folyadék nem tud megfelelően elfolyni. A fokozott nyomás károsíthatja a látóideget, ami idővel látásromláshoz, akár vaksághoz is vezethet. A szemnyomás kezelésére leggyakrabban szemcseppeket alkalmaznak. A kutatók azonban egy új megoldást találtak, amely megkönnyítheti ezt a kezelést.

Egy új megoldás megkönnyítheti a kezelést. / Fotó: Pexels

Csökkenti a szemnyomást

Az új gyógyszeradagoló rendszer, azaz az implantátum egy elnyújtott hatóanyag-leadású eszköz, amely képes akár három évig adagolni a szükséges gyógyszert a visszafordíthatatlan látásvesztést okozó szembetegség kezeléséhez - írja a Fanny magazin. Ezzel a módszerrel ugyanazt az eredményt lehet elérni, mint a hagyományos szemcseppel, tehát csökkenteni lehet a csarnokvíz termelődését és ezzel a nyomást, viszont nem szükséges naponta csepegtetni a szemekbe. A kutatások még folynak, de az eredmények biztatóak, így remélhetőleg hamarosan már bárki hozzájuthat a gyógyszeradagoló implantátumhoz. Ez azért nagyon fontos, mert sok beteg számára nehézséget jelent a naponta akár többszöri csepegtetés, főleg idősebb korban, amikor a látás már sokat romlott, ízületi fájdalmak is nehezíthetik a helyes csepegtetést és bizony a feledékenység is egyre több gondot okozhat. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a szemcseppek jelentős mellékhatásokat is produkálhatnak, beleértve a homályos látást, irritációt, szem kivörösödését, ráadásul a gyógyszer egy részét a beteg kipisloghatja, így nem is biztos, hogy a megfelelő mennyiség képes felszívódni.

A zöldhályog gyógyítása már hazánkban is elérhető

Nem csupán a gyógyszer adagolására fejlesztettek ki már implantátumot, hanem a csatornavíz elvezetésére is. Az újabb műtétek már nem a szem saját szöveteit használják az elfolyás kialakítására, így ezek a beavatkozások nem csak hatékonyabbak, de a beteg számára lényegesen kevesebb megterheléssel járnak. A műtéti idő rövidebb, a gyógyulás gyorsabb és kevesebb szövődmény várható. Ez a beavatkozás már hazánkban is elérhető. A beültetett eszköz egy 8 és fél milliméter hosszú, hajszálvékony cső, ami egy rövid, helyi érzéstelenítéssel juttatható a kötőhártya alá. Az apró eszköz szabad szemmel nem is látható. A cső folyamatosan biztosítja a csarnokvíz elvezetését, így a páciens szemnyomása további kezelés nélkül normál tartományban maradhat. Ez jelentősen javítja az életminőséget, hiszen ideális esetben nem szükséges a mindennapi többszöri szemcsepphasználat.