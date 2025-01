Elképesztő fogyás: Petra 32 kilótól szabadult meg, 20 centivel lett keskenyebb a dereka

Tisztában vagyunk azzal, hogy az elhízás nem egyik napról a másikra történik. Ha nincs egészségügyi ok a háttérben, sokszor hosszú esztendők alatt gyarapszik a súlyunk, aminek megvan az a veszélye, hogy észre sem vesszük, hogy egyre teltebbek leszünk. Petra évekig nem állt mérlegre, így derült égből villámcsapásként érte, hogy fiatal nőként, több mint száz kiló lett.

Fajt Petra 32 kilót fogyott

Sérülés miatt hagyta abba a sportot

Annak ellenére, hogy Petra sosem volt kifejezetten vékony alkatú, gyerekként nem volt különösebb súlyproblémája. Külseje elfogadásában sokat segített, hogy imádott sportolni.

– Tesi órán ügyes voltam a labdajátékokban, ezért suli mellett hol kézilabdáztam, hol röplabdáztam, fociztam – árulja el. – Általános iskolában és a gimi időszaka alatt is rendszeresen sportoltam. Ám 15, 16 éves korom körül jött egy nagy változás, amikor is egy komolyabb sérülés következtében abba kellett hagynom a focilabdát. Az egyik meccs után erős fájdalom jelentkezett, valószínűleg egy nagyobb rúgásnál történt a sérülés, az egyik csigolyám el is mozdult a helyéről. Néhány napig gyakorlatilag lábra sem tudtam állni. Idővel gyógytornával sikerült megerősíteni a szükséges izmokat, hogy ne jelentsen ez többé problémát. Viszont az, hogy a sport kimaradt az életemből lelkileg is iszonyúan megviselt, ráadásul a mozgás hiányában elkezdtek feljönni a plusz kilók.

A fogyás kezdete: „Fájdalmas volt szembesülni a súlyommal”

Akkor jött rá, hogy hiányzik valami a mindennapjaiból, amikor az egyetemi évek után, dolgozni kezdett.

– Elkezdtem zumbázni és aerobikozni, ezáltal bekerültem egy szuper közösségbe – meséli. – Ekkor döbbentem rá, hogy mennyire szeretek sportolni, hogy évekig mennyire hiányzott ez az életemből, és milyen pozitív hatással van rám. Nem sokkal később, 2022 elején mérlegre álltam, nagyon fájdalmas élmény volt szembesülni a súlyommal. Az volt az érdekes, hogy nem éreztem magam annyinak és nem tűnt fel, hogy ennyire meghíztam az évek során, mert egyáltalán nem foglalkoztatott ez a dolog. Viszont tudtam, hogy most eljött az a pillanat, amikor változtatni kell az életvitelemen, és kezembe kell vennem az irányítást. Elkezdtem számolgatni a kalóriákat, odafigyeltem az étkezésre, ami tudatosságot hozott a mindennapjaimba. Szép lassan beindult a fogyás. Két szakaszban sikerült 14 kilót leadnom. Nagyon motivált, hogy mindezt egyedül, önerőből sikerült elérnem.