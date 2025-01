Ezt a vacsora utáni italt ne hagyd ki: csodát művel a testeddel

Van egy könnyen beszerezhető ital, amely segít a gyomor megnyugtatásában és az alvás javításában. Ráadásul ez a termék mindenhez nagyon jól illik.

A kefir elősegíti a vacsora utáni emésztést / Fotó: Pexels

A kefir a joghurthoz hasonló, erjesztett probiotikus tejital, amely élőflórás baktériumokat tartalmaz, hogy segítse a mikrobiom helyreállítását.

Ana Morales írónőnek azt ajánlották, hogy próbáljon ki belőle egy keveset esti italként, hogy megnyugtassa a gyomrát lefekvés előtt. A Vogue-nak írt cikkében kifejtette, hogy ez bizonyult az egyik „legjobb vacsora utáni italnak”, amit valaha kapott, hogy megnyugtassa vele a gyomrát.

A kefir rostforrás is, így segíthet a székrekedéskor, és javítja az immunrendszert a vírusok és baktériumok elleni küzdelemben. Ez az ital a koleszterinszint csökkentésével is összefüggésbe hozható. További előnyei közé tartozik, hogy javítja a csontok egészségét, és elősegíti a fogyást is. Azonban fontos megjegyezni, hogy a kefir viszonylag sok kalóriát tartalmaz, a Holland & Barrett weboldalán található információk szerint 240 ml-es adagonként körülbelül 168 kalóriát.