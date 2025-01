Dórit malackának csúfolták - visszavágott, egy év alatt 30 kilót fogyott

– Nagyon nehéz volt elkülöníteni a válást és az egészséges életvitelt, vagyis, hogy ne keverjem össze, hogy miért is fogyok. Volt olyan időszak, amikor nem volt étvágyam, de magamra pirítottam és akkor is letuszakoltam a fontos falatokat, hiszen tudtam, hogy ha nem tartom a napi öt étkezést, akkor minden felborul. Ha csak azért fogyunk, mert a stressz miatt alig eszünk, az hosszútávon nem működik, hiszen átcsaphat később falás rohamokba, ráadásul nálam az egészségem miatt is lényeges a kiegyensúlyozott táplálkozás. Igazából sok mindennel meg kellett már küzdenem az életem során, de soha nem adtam fel. Ezzel is úgy voltam, hogy bármilyen nehéz is, megcsinálom. Hálás vagyok, amiért odafentről is sok erőt és hitet kaptam.

Kedvenc receptjei

Toszkán kenyérsaláta

Hozzávalók: 500 g előző napi kenyér, 3 ág rozmaring, ízlés szerint fokhagyma, 4-5 ek olívaolaj, ízlés szerint tengerisó, 8 db közepes paradicsom, 3-4 marék rukkola, 3 db mozzarella sajt, 1-2 ek méz vagy agavé szirup, ízlés szerint balzsamecet és fekete bors.

Elkészítés: Felszeleteljük és felkockázzuk a kenyeret, majd keverőtálba tesszük. Óvatosan átforgatva meglocsoljuk olívaolajjal, megszórjuk az összevágott rozmaringgal, a lekapart fokhagymával, és az őrölt feketeborssal, kicsit sózzuk. Sütőpapírral kibélelt tepsibe borítjuk, 180 fokon, légkeveréssel aranybarnára pirítjuk. Amíg a kenyérkockák kihűlnek, a paradicsomokat összedaraboljuk, kicsit sózzuk, meglocsoljuk mézzel, óvatosan összeforgatjuk. A salátaleveleket megmossuk, a mozzarella sajtokat összekockázzuk, sózzuk, borsozzuk, kis olívaolajat öntünk rá. Balzsamecettel meglocsoljuk a salátaleveleket, tányérra rakjuk. Ráhalmozzuk a paradicsomot a mozzarellával, megszórjuk a pirított kenyér kockákkal.