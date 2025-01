Vera ismét boldog a bőrében Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Vastag Tamás belefogyott a szerelembe

Mindenki ijedve olvasta az énekes Facebook bejegyzését, amiben kitárta a szívét, miszerint párhuzamosan két életet élt. Itt többen megjegyezték, hogy az utóbbi időben nagyon lefogyott az előadó, ami nem feltétlen volt tudatos.

– Én szeretek valakit!!!! Ezért minden önkínzás és fogyás… életmódváltás. Kérlek ne kérdezzétek, hogy beteg vagyok… Nem! Nem vagyok, ha a szerelmet nem tekintjük annak… – szúrta ki korábban a Bors.

Az énekes látványosan lefogyott Fotó: Máté Krisztián/hot magazin

Kulcsár Edina formába hozta magát

A gyönyörű édesanya mindig is remekül nézett ki, azonban úgy érezte, az utóbbi két terhessége alatt felszaladtak pluszkilók, amik után már ő is eldöntötte, hogy szeretne tenni az egészségéért és a kinézetéért is. Kulcsár Edina mindössze egy hónap alatt már látható eredményt ért el, amiről az Instagram-oldalán számolt be követőinek.

Egy hónap alatt látható eredményt ért el a sztáranyuka Fotó: Vadnai Szabolcs/Hot Archív