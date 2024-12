Óvakodj tőlük: ezek lesznek 2025 legszerencsétlenebb napjai

2025. kétségtelenül mozgalmas év lesz, ugyanakkor – mint minden esztendőben – ezúttal is lesznek olyan napok, melyek kifejezetten kedveznek egy-egy csillagjegy szülötteinek, és sajnos akadnak olyan szerencsétlen együttállások is, amikor a horoszkópunk figyelmeztet arra: ma jobb semmi fontosat nem intézni, ugyanis akármibe is fogjunk, csak rontunk a helyzeten! Most eláruljuk, mely napoktól kell majd óvakodnunk 2025-ben.

Horoszkópod árulkodik arról, 2025-ben mely napok tartogatnak számodra a legtöbb nehézséget Fotó: Shutterstock

Ez lesz 2025 legszerencsétlenebb napja a horoszkópod szerint

Kos: április 1., július 7., október 13., december 4.

Noha a Kos 2025 egyik legszerencsésebb jegye lesz, ez nem jelenti, hogy ne lenne jövőre egy-egy nap, amikor elveszítheti az irányítást. Ezeken a napokon különösen oda kell figyelnie lobbanékony természetére!

Bika: május 2., július 18., szeptember 11., december 14.

Noha a makacs Bikára 2025-ben anyagi és párkapcsolati stabilitás is vár, ezeken a napokon nem árt vigyáznia, és a mélyben fortyogó indulatokat nem ezeken a napokon kiengedni, mert az csak bajhoz vezet!

Ikrek: június 2., szeptember 5., november 10., december 9.

Ez az egyébként intelligens és kifejezetten társasági jegy a fent említett napokon nem lesz igazán maga. Mind a munkahelyén, mind a magánéletében vegyes jelzéseket küld, amivel összezavarja környezetét. Június 2. lesz a legrosszabb.

Rák: június 28., augusztus 2., október 3., december 19.

Sajnos az érzelmes és gondoskodó Rák hajlamos mindenkit maga elé helyezni, és ez a saját mentális egészségén hagy mély nyomokat. E sebek kerülnek a felszínre a következő dátumokon. A jegy szülöttei ne féljenek segítséget kérni – akár professzionálisat se!