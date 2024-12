Aggasztó hírek: ezekre a csillagjegyekre szakítás várhat 2025-ben

Az univerzum tartogat jó és rossz híreket is a 2025-ös esztendőre. Alapvetően pozitív változásokat élhetünk át a Vénusz évének köszönhetően, sokan kifejezetten szerencsések lesznek, ugyanakkor az is igaz, hogy mások nehéz évkezdéssel szembesülnek januárban. Most eláruljuk, mely csillagjegyek lesznek azok, akiket szívfájdalom fenyeget: ők lesznek azok, akikre horoszkópjuk alapján sajnos szakítás is várhat 2025-ben.

Ezekre a csillagjegyekre vár szakítás 2025-ben, ha nem vigyáznak Fotó: Pexels

Szerelmi horoszkóp 2025-re: ezekre a csillagjegyekre vár szakítás

Vízöntő

A Vízöntők eleve rendkívül független lények, akik nem csak elfogadják, de magukhoz is ölelik a magányt. Sajnos a jegyükbe lépő Szaturnusz azt válthatja ki belőlük, hogy érzelmileg egyszerűen lezárnak, elvágják magukat a partnerüktől, ezt pedig könnyen lehet, hogy nem fogja túlélni a kapcsolatuk. Lehet, hogy a Vízöntő párja mondja ki, hogy vége, de az is lehet, hogy a jegy szülötte jön rá: most sokkal inkább szeretne egyedül lenni, mintsem kapcsolatban.

Skorpió

Sajnos a Skorpiókat gyakran értik félre. Rendkívül szenvedélyesek, ugyanakkor túlságosan is ragaszkodnak, birtokolni akarnak, ami nem feltétlen egészséges, ráadásul emiatt úgy tűnnek, mint akik a saját párjukban sem bíznak meg. 2025 márciusának végén lesz egy részleges napfogyatkozás, mely ugyan a Kos jegyében lesz, mégis érinti a Skorpiót is: könnyen lehet, hogy ekkor lesznek a leghevesebbek, és ekkori cselekedeteik vezetnek leginkább szakításhoz.

Bika

Azt hihetnénk, a hosszú távra tervező, stabilitást szerető Bika kapcsolata nem kerül veszélybe, azonban 2025. e jegy szülötteire is veszélyt jelent. Az Uránusz hatására ugyanis a Bikák megkérdőjelezik majd addigi döntéseiket, akár az egész életútjuk helyességét, ami nagy döntésekre, változásokra sarkallja majd őket – ez pedig bizony a szerelmi életükre is kihatással lehet.