Négy csillagjegy, akinek összetörik a szívét novemberben

Sokak életében alaposan felkavarja az állóvizet az ősz utolsó hónapja: lesz, akinek szerencsét hoz a november, másra a szerelem talál rá egy karmikus lelki társ képében, hatalmas változásokat beindítva, ugyanakkor sajnos lesznek olyan csillagjegyek is, akikre szakítás vár, méghozzá rendkívül fájdalmas. Olyan, ami után hetekig, akár hónapokig fognak szenvedni, szívük darabkáit összeszedegetve. Most eláruljuk, kikre vár e sötét sors az univerzum szerint.

Négy csillagjegyre nagy szívfájdalom vár a novemberi horoszkóp szerint Fotó: Pexels

Szerelemből keserűségbe: 4 csillagjegy, akire szakítás vár novemberben

Skorpió

Köztudott, hogy a Skorpió érzelmei mélyek, intenzívek: ha megnyílik a párjának, akkor teljesen megnyílik, felfedi magát, minden sebezhetőségével együtt – így ha szakításra kerül a sor, azt bizony cseppet sem veszi könnyedén. Ráadásul sajnos e jegy szülöttei hajlamosak a bizalmatlanságra és a féltékenységre, novemberben pedig régi sebeket nyithatnak fel újra korábbi emlékek, korábbi események felszínre hozásával. Náluk a bizalom a kapcsolat alapja, és ha úgy érzik, hogy partnerük elárulta ezt a bizalmat, akkor nincs visszaút. Az ilyen alkalmak azonban arra is jók, kedves Skorpió, hogy szembenézz saját félelmeiddel, saját bizonytalanságaiddal, és talán meg is birkózz velük. Azaz egészen biztosan megterhelő, érzelmileg nehéz hónap következik, ami ugyanakkor a változás, a jobbá válás, a fejlődés lehetőségét is magában hordozza.

Bika

A szépséget és a szerelmet éltető Vénusz uralta Bika föld elemű jegy, ezért mindennél többre értékeli a stabilitást, a hűséget, az állandóságot. Emiatt pedig nem épp a könnyű flörtök embere, sokkal inkább a hosszútávú, mély, komoly alapokra építkező kapcsolatoké. E jegy szereti a kiszámítható kapcsolatokat, a november nagy részét ugyanakkor a Skorpió hava tölti ki, amely intenzív energiáival olyan titkokat vagy épp felismeréseket hozhat a felszínre, amik próbára teszik a Bikák kitartását. E hirtelen hullámzások, változások ugyanis bizonytalanná teszik ezt az egyébként nagyon is stabil jegyet, a kapcsolati hánykolódás pedig akár fájdalmas szakításhoz is vezethet. Kedves Bika, hogy ezt elkerült, meg kell tanulnod rugalmasabbnak lenni, valamint bátrabban beszélni az érzéseidről, a bizonytalanságaidtól a partnerednek.