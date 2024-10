4 csillagjegy, aki novemberben rátalál a karmikus lelki társára

Mérleg

Kedves Mérleg: a szerelem a játszótered, otthonosan mozogsz a témában, karmikus lelki társad azonban teljesen megváltoztatja a kapcsolatokhoz való hozzáállásodat. Egyensúlyra, harmóniára törekvő jegyként jellemzően békés kapcsolatokat keresel, ez a titokzatos Nagy Ő azonban a szenvedély és a kiegyensúlyozottság olyan különleges elegyét hozza el az életedbe, amire titkon mindig is vágytál.

Skorpió

Mindenki tudja, milyen mélyek az érzéseid és mennyire szereted a rejtélyeket, így ha valaki igazán készen áll egy karmikus kapcsolatra, az te vagy! Egy olyan különleges személlyel találkozol november során, aki azon érzelmeidet is a felszínre hozza, amit rendszerint még akár magad elől is elrejtve tartasz. E kapcsolat ellentétes érzéseket vált majd ki belőled: egyszerre lesz túlcsorduló és lesújtó, ugyanakkor gyógyító hatású is. Karmikus lelki társad segít felszínre hozni és elfogadni az igazi énedet.