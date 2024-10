4 kíméletlenül őszinte csillagjegy

Szűz

Ő az, aki segíteni akar, ha szeretnéd, ha nem: ki fog javítani, ha valamit rosszul tudsz vagy rosszul mondasz, és akkor is tanácsokkal fog ellátni, ha nem is kérted. Fel sem fogják, hogy ezzel akár meg is bánthatnak: ők csak támogatni szeretnének és a jó útra terelni. Ráadásul hajlamosak átlépni olyan határokat, amiket mások nem, és olyan dolgokba is beleszólni, amikhez semmi közük, egyszerűen azért, mert meggyőződésük, hogy amit ők gondolnak, az a helyes, és nem az, amit te gondolsz.

Vízöntő

E jegy sokaknak tűnhet szívtelennek, ridegnek, érzelemmentesnek, csak mert előtérbe helyezik a logikát, a logikus gondolkodást. Nem akarnak beállni a sorba és azt csinálni, amit mindenki más. A saját szabályaikat követik, és ebbe bizony az is beletartozik, hogy a szemedbe mondják, ha tévedsz. Ez a fajta nyers őszinteség persze nem egyszer keverte már őket bajba, és alighanem jó párszor lesz ez még így. Pedig ők aztán tényleg nem akarnak megsérteni: úgy hiszik, ha ezek a szavak őket nem bántanák, akkor másokat sem teszik. Nos, sajnos a legtöbbször ebben tévednek – még ha jó szándék által vezérelve is.