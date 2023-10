Micsoda csavar: elképesztő trükkel készül ez az isteni fasírt

Elfogyhat egy húsimádó hűtőjéből a hús?! Bizony, előfordulhat, ám ha ismered ezt a fenséges lencsefasírt receptet, akkor ne csak könnyen, gyorsan, de olcsón is készíthetsz olyan finomságot, ami bizony a húskedvelőket is leveszi a lábáról, de mindenki más is megnyalja utána a szája szélét. Jöjjenek a részletek!

Fotó: Pexels/Konstantin Mishchenko (Képünk illusztráció)



Hozzávalók:

20 dkg lencse

15 dkg zsemlemorzsa

1 db tojás

fél fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 tk őrölt fűszerpaprika

só, bors

olaj a sütéshez



Elkészítés:

Áztasd be a lencsét éjszakára, másnap tedd fazékba és öntsd fel annyi vízzel, amennyi pont ellepi. Ízesítsd sóval, aztán főzd puhára.

Ha megfőtt, öntsd át egy tálba, s miután kihűlt, botmixerrel vagy krumplinyomóval pépesítsd. Ha megvagy, add hozzá a tojást, a zsemlemorzsa felét, a lereszelt hagymát és fokhagymát, valamint a fűszereket. Keverd jól össze: ha híg lenne, adj még hozzá zsemlemorzsát, a lényeg, hogy a végeredmény jól formázható massza legyen.

Gyúrj golyókat a masszából, majd lapítsd ki, forgasd meg mindegyiket a maradék zsemlemorzsában. Forró olajban vagy sütőpapírral bélelt tepsiben, 200 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt süsd őket ropogósra!

A kész fasírtokat melegen tálald!



Az alábbi videó részletesen bemutatja a lencsefasírt elkészítését:

/Forrás: Ripost/