Nemrég még az életéért küzdött, azóta túl van a 15 ezredik kilométerén a hős lány

Erikát 2023. március 31-én az esti órákban gázolták el a felvidéki Bajcs és Perbete közötti úton. Csak másnap találtak rá és került kórházba, ahol 53 napot töltött az intenzíven. Utoljára a Ripost számolt be a felvidéki hős lányról a gázolása egy éves évfordulóján, aki akkor elmesélte, hogy bármilyen szörnyű állapotban is volt, sosem tudott haragudni a cserben hagyójára, mert ez elvette volna az erejét attól, ami igazán fontos volt neki.

Erika még a kórházban sem vesztette el jókedvét, harag helyett a gyógyulására koncentrált Fotó: Paraméter

Inkább a gyógyulásra koncentráltam ahelyett, hogy egy ismeretlen alakon töltsem ki a mérgem. Fontosabb volt, hogy újra magamtól tudjak lélegezni, enni, inni, és persze járni, mert ezek mind kétségesek voltak, hogy valaha is újra elérhetőek lesznek számomra.

- fogalmazott a bringás lány, aki legutóbb azt is elárulta, hogy bár csodával határos módon persze műtétek és kezelések sora után csaknem felépült, de még vár rá egy csípőműtét, ahhoz, hogy a járása is teljesen rendbe jöjjön, amit idén ősszel el is végeznek rajta. Emellett azt is megtudtuk tőle, hogy pont emiatt bringával jár mindenhová.

Amint lehetett újra nyeregbe pattantam, nem akartam félni ettől és szép lassan elkezdtem újra túrázni, már 15 ezer megtett kilométeren is túl vagyok, mióta kiengedtek a kórházból.

- fejtette ki Erika, aki elárulta, hogy ezen felül nagy öröm neki, hogy újra talált munkát, hiszen mikor véget értek a kezelései, a korábbi munkaadója tudatta vele, hogy nem tartanak igényt a munkájára, azaz kirúgták.

Csaknem 90-en vettek részt az Erika által szervezett éjszakai bringás felvonuláson Fotó: olvasói

Szerencsére ez is rendeződött és a sok tekerés is örömmel, boldogsággal tölt el, illetve az a határtalan szeretet és jóindulat, amit továbbra is kapok az emberektől.

A nem kért népszerűséget próbálom a kerékpározás javára fordítani, ezért is szerveztem a lakhelyemen, Érsekújváron egy esti Critical Mass-t, 2024. július 19-én. A város Fő terén gyűltünk össze és kisebb kört tettünk meg a településen.

- osztotta meg a lapunkkal Erika, aki bevallása szerint leginkább azért várja a műtétjét, hogy utána minél előbb újra tekerhessen, illetve ha teheti majd gyalogtúrázhasson.