3 csillagjegy, akinek még júniusban komoly összeg üti a markát

Noha a nyár első hónapja a legtöbbeknek bizony a költekezésről szól – hiszen sem a strandbelépők nem túl olcsók, sem a balatoni lángos –, lesznek olyanok is, akik a csillagoknak köszönhetően bátrabban nyújtózhatnak, hiszen nekik most egy picit tovább fog érni a takaró – vagy netán sokkal! 3 horoszkóp szülöttei ugyanis komoly pénzt kaphatnak még ebben a hónapban – legalábbis erre utalnak az univerzum energiái. Most eláruljuk, kik ők!

Lássuk, kinek kedveznek a csillagok anyagi téren! Fotó: Shutterstock

3 csillagjegy, akinek csak úgy dől a pénz júniusban

Ikrek

Kétségtelen, hogy az Ikrek egyike lesz azoknak, akik könnyedén kiaknázhatják a júniusi telihold energiáit, és pénzügyeik feljavítására fordíthatják azokat. A kíváncsi és mindenre nyitott Ikreknek most a pozitív gondolatokra kell fókuszálnia, emellett egyértelmű anyagi célokat kell megfogalmaznia, valamint a tettek mezejére lépnie. Ha ezt mind megteszi, könnyedén vonzhat be komolyabb összegeket. A június 22-ei telihold csak felerősíti a jegy szülötteinek egyébként is jó kommunikációs készségeit, így érdemes ezt kihasználni: akár felvezetni valamilyen formabontó ötletet, üzleti lehetőséget, akár fizetésemelést vagy előléptetést kérni.

Bak

Itt az ideje megtalálni az egyensúlyt a munka és a pihenés, feltöltődés között! Teremts olyan helyzeteket, ahol az univerzum kevés ellenállásba ütközve tud eléd tárni új lehetőségeket, amelyek pozitív hatással lehetnek az anyagi helyzetedre! Emellett a jegy szülöttei eleve éleslátásukról és a részletek iránti elhivatottságukról híresek, amit a június hátralévő részében is kamatoztathatsz, méghozzá a pénzügyeid felügyeletével, alapos átvizsgálásával.