Ki hitte volna? Az angol reggeli lehet a fogyni vágyók titkos fegyvere

Nagy-Britanniában régóta nagy kedvenc, sőt, a tipikus angol reggeli elengedhetetlen része is egyben a pirítós babbal ízesítve, azonban most egy új kutatás szerint nem csak finom, de még a fogyásban is segíthet ez az étel. Egy kínai kutatócsoport szerint ugyanis az, aki naponta 40 grammnyi rezisztens keményítőt fogyaszt, az 8 hét alatt akár 3 kilótól is megszabadulhat. A rezisztens keményítő nem összekeverendő a hétköznapi keményítővel, a rezisztens fajtája sokkal kevesebb ételtípusban található meg. De lássuk, hogy miről van szó, és hogyan segítheti a fogyást!

Az angoloknál a reggeli részét képezi a bab /Fotó: Fotó: Pexels.com

A legegyszerűbben úgy magyarázható el a kettő közötti különbség, hogy a rezisztens – vagyis ellenálló – keményítő ellen áll a vékonybélben végbemenő hidrolízisnek, ezért nem kerül a véráramba, hanem változatlanul jut el a vastagbélbe. Így érthető, hogy ebből miért fogyaszthat többet egy diétázó, mint a sima keményítőből. Ezen felül azonban rengeteg más előnye is van a rezisztens keményítőknek, ugyanis elősegítik a vastagbél egészségét, csökkentik az inzulinrezisztenciát, és zsírégető hatásuk is van. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy az éhségérzetet is csökkentik, és javíthatják az alvásunk minőségét is.