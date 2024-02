Minden reggel imával indítja a napot - 112 éves lett a sokat szenvedett néni

Február 10-én meglepetésbulival köszöntötték fel Meire da Silvát, avagy Dona Dodót a brazíliai Lar dos Velhinhos de Maringa nyugdíjas otthonban, ahol 27 éve él. Az idős asszony már a 112. születésnapját ünnepelte, de a személyzet szerint a mai napig aktív és vidám, noha nem volt éppen könnyű az élete.

Képünk illusztráció / Fotó: Unsplash.com

A pszichológusok elmondása szerint Meire beszéde még gyermekkorában egy baleset következtében károsodást szenvedett, és nem tudott olyan jól fejlődni, mint a legtöbb embernek. A szülei elvesztése mellett az írástudás hiányával is szembe kellett néznie, ami akár meg is törhette volna őt. Ám mindezek dacára Dona Dodo a legnehezebb körülmények közt is képes volt megőrizni a boldogságát és mosolyogni. A helyi média szerint azt vallja, a hosszú élet titka is az, hogy legyünk boldogok, és próbáljunk minél kevesebbet aggodalmaskodni.

Dodo referencia az otthonban. Mindenki szereti őt, kellemes személyiség és imád fotózni. Nagyon mosolygós és mindenben részt vesz

- mondta el az idős nőről az otthon egyik alkalmazottja, Irene Malamim. Azt is elárulta, az asszonynak ugyan nincs családja, ám az otthonban - ahol egészen addig dolgozott, amíg bírta erővel - mindenki vigyáz rá. Dona Dodo emellett egy jól megszokott rituálé mentén éli az életét: saját edényei vannak, nem eszik meg semmit, amit nem ismer, és a napot mindig reggeli imával indítja - írja a Mirror.