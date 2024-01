Rejtett kamera buktatta le: idősek otthonában ütötték-verték a 89 éves nagymamát az ápolók

Manapság egyre többen gondolják úgy, hogy az idős embereknek az idősek otthonában a helyük. Az általános vélekedés ugyanis az, hogy itt szakszerűbben el tudják látni a gondozásra szoruló szépkorúakat, és így ők is egészségesebb, hosszabb életet élhetnek. Tudjuk azonban azt is, hogy a társadalom elkényelmesedett. Míg korábban természetes volt az, hogy több generáció élt egy háztartásban, addig mostanában már nem szívesen gondoskodunk megöregedett szüleinkről és nagyszülőinkről, és egyszerűbb megoldás őket otthonba adni. Amit azonban most a két unoka tapasztalt, arra nincsenek szavak.

Beryl Wall 89 éves nagymama volt, és demenciában szenvedett. A család ezért úgy gondolta, hogy jobb lesz neki, ha egy otthonban viselik gondját a szakemberek, így ház a megfelelő intézmény kiválasztása után beköltöztették a nagymamát. Hosszú ideig semmi problémájuk nem volt az idősek otthonával, két unokája azonban egyszer csak különös nyomokat véltek felfedezni az arcán. Látták, hogy kékes és lilás zúzódások és foltok jelentek meg a testén és az arcán, mivel azonban a nagymama demens, volt nem tudta elmondani, hogy mi történt.

Sisters catch four care workers abusing their nan using hidden Amazon camera https://t.co/MkXUqPopQD — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) January 12, 2024

A lányok ezért vettek egy kamerát, és elrejtették a nagymama szobájában. Amikor pedig visszanézték a felvételeket, látták, hogy négy gondozó bántalmazza az idős hölgyet. Durván emelgették, meztelenül kicsavarták a testét, párnával arcon csapták, megütötték és agresszívan léptek fel vele szembe. A lányoknak összetört a szívük, a felvételeket pedig a helyi rendőrségnek adták le. Ennek köszönhetően el tudták ítélni a négy ápolót - írja a Mirror.