Székrekedésed van? Ez a póz csodákat művel majd veled!

A legtöbben csak pironkodva beszélnek a mellékhelyiségben eltöltött időről, pedig bizony nem árt odafigyelni arra, hogyan vécézünk. Noha maga a csésze tisztántartásáról már számtalan cikket találni a világhálón is, arról már jóval kevesebbszer esik szó, mit kell tenni, ha épp hogy összepiszkítani nem sikerül azt – azaz székrekedésünk van. Természetesen léteznek erre tabletták, sőt, olyan ételek is akadnak, amik megindítják, amit meg kell indítani, de egy dokinő most TikTok-videóban fedte fel a titkot: nem kell különféle "segédeszközöket" bevetnünk, az is elegendő, ha megfelelő pózt veszünk fel.

Egész életünkben rosszul ültünk a vécén? Fotó: Pexels

A 29 éves, Szingapúrban élő és praktizáló Dr. Daria Sadovskaya rendkívül aktív a közösségi felületeken, kiváltképp a fentebb említett videómegosztón, ahol nem véletlenül gyűjtött össze több, mint 8,5 millió kedvelést tartalmaival. Nos, a doktornő jellemzően különféle praktikákat oszt meg, emellett ismeretterjesztést is vállal, persze csak röviden, a tiktokozók igényeinek megfelelően. Ezúttal arra a videójára szeretnénk felhívni a figyelmet, ahol a nevezett problémát – azaz a székrekedést – járja körbe. Egy olyan mozdulatot, vagy ülésformát mutat be, ami az ígérete szerint garantáltan megindítja az "elakadt forgalmat".

A videót egyébként eddig több, mint 26 millió alkalommal nézték meg, azaz jó pár emberhez eljutott, a kedvelések száma a kétmillióhoz, a kommenteké a 40 ezerhez közelít. Volt, aki arról számolt be, hogy bevált neki a technika, míg más bevallotta: ő bizony belehuppant a vécébe, annyit tornázott a dokinőt követve. Megint más azt tette szóvá, mennyire kínos, ha ekkor nyitnak rád.