Sokkoló dolgot közölt egy orvos a vécélehúzásról, sokan mégis így csinálják – Videó

− Ennek megelőzése érdekében az öblítés előtt célszerű mindig lecsukni a fedelet – hangsúlyozta Mehraveh Seyyed Sayyah.

Egy amerikai tudósok által készített videó, mely ITT látható, megmutatta, miért olyan fontos lehajtani az ülőkét a vécé lehúzása előtt. A szakértők élénkzöld lézereken és kamerákon keresztül mutatták be, hogy a baktériumrészecskék milyen gyorsan kerülnek a levegőbe. A cseppek többszöri öblítés után is vécében maradhatnak, így az azt használók folyamatosan ki vannak téve a betegségek kockázatának – írja a The Sun.