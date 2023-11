Doktornő leplezte le a titkot: ennyi ideig marad az alkohol a szervezetedben valójában

Nem mindennapi mellékállása van egy doktornőnek: a 29 éves, Szingapúrban élő és praktizáló Dr. Daria Sadovskaya ugyanis TikTok-oldalán igyekszik a lehető legszélesebb körben oktatni a világháló népét különböző egészségügyi témákban. Tévhiteket oszlat el, tippeket ad, friss kutatási eredményekről számol be – méghozzá igencsak közérthetően. Ráadásul szeretik is: videóival 8,5 millió kedvelést gyűjtött össze. Az egyik ilyen videójában – melyet több, mint hétmilliószor néztek meg eddig – az italozásról rántja le a leplet. Tisztázza: jóval tovább van jelen a szervezetünkben akár egyetlen pohárka ital is, mint azt sokan hinnék.

A doktornő számos, sokakat érintő kérdésre ad választ Fotó: TikTok

Vannak, akik azt hiszik, ha bekapnak egy-két rágót, már ülhetnek is kocsiba, miután legurítottak egy pohárkával, míg más trükkös számításokkal igazolja: ha ilyenkor ivott, ekkor meg ekkor már nem lehet gond. Nos, Sadovskaya doktornő szerint igenis lehet. Mutatjuk, videója tanúsága szerint mennyi ideig van jelen a szervezetünkben az alkohol.

A vizeletben 10-12 óráig, a nyálban és a vérben ugyancsak 12 óráig, a leheletben pedig 24 óráig van jelen az alkohol. Ami ennél is meglepőbb: a hajunkból akár 2 napig is kimutatható, hogy ittunk-e vagy sem!

Másnaposság-mentes alkohol

Egy brit cég egyébként jelenleg is gőzerővel foglalkozik azon, hogy olyan alkoholos italt dobjon piacra, amely nem okoz másnaposságot. Noha akadnak különböző macskajaj-elleni praktikák, manapság még a legbiztosabb módszer az, ha egyáltalán nem iszunk. A londoni székhelyű GABA Labs itala a tervek szerint nem tartalmaz majd alkoholt, ellenben egy olyan vegyületet igen, amelynek hasonló a hatása: egyes jeleket blokkol az agyban, aminek következtében nyugalom, vidámság, jókedv, amolyan szalonspicc-érzés uralkodik el rajtunk.