3+1 szabály: így tartja fogyás utáni súlyát Gordon Ramsey

Jó húsz kilót dobott le magáról a sztárszakács – s ennek már öt éve. Gordon Ramsey pedig ételreceptjei és konyhai trükkjei után most életmódváltása szabályait is elárulta az Eat This, Not That! című magazinnak.

Gordon Ramsey, lányával, Holly Annával (Fotó: AFP)

A most 57 éves sztárszakács öt évvel ezelőtt bizony 100 kilót nyomott a mérlegen, ám hatékony életmódváltásának köszönhetően nem csak jó 20 kilótól szabadult meg, de azóta is tartja a súlyát. Hogy mi Gordon Ramsey titka? 3+1 pontba szedve elárulta.

1. Ne kifogást keress, hanem lehetőséget!

– A mozgás az egyik legfontosabb dolog a hétköznapok során. Nincs kifogás, edzeni kell! – fogalmazott Gordon Ramsey. A séf elsősorban a reggeli szabadtéri edzésekre esküszik, melyek nagy előnye, hogy egész napra képesek lendületet, energiát adni.

2. Kevesebb tejtermék

A sztárszakács minimalizálta a tejtermékeket az étrendjébe, már a kávéjába és a teájába sem tesz tejet, s vallja, ennek jótékony hatását nap mint nap megtapasztalja. Tej helyett mandulaitalt fogyaszt, melyet gabonával bolondít meg, illetve smoothie-t készít kevés joghurttal és mirelit bogyós gyümölccsel.

3. Halat a tányérra!

Gasztroforradalmának meghatározó része a lazac is, ami nem csak elsőrangú fehérje-, vitamin-, illetve ásványianyag-forrás, de omega-3 zsírsavakban is gazdag.

+1. Fejben dől el

Az elme hatalmáról vaskos könyveket töltöttek már meg, s Gordon Ramsey is vallja: soha ne hagyja el magát az ember, fókuszáljon a pozitív dolgokra! Meglepő lehet, de ez a hozzáállás is hozzájárul ahhoz, hogy energikusak lehessünk a hétköznapokban és jól teljesítsünk a munkánkban, valamint a magánéletünkben – idézte Ramsey gondolatait a mindmegette.