Vigyázz velük: ez az 5 csillagjegy féltékenyebb, mint gondolnád!

Csillagainkban a sorsunk és a jellemünk: nagy szerelmeket és nagy szakításokat is tartogathatnak az égiek számunkra, és bizony sokszor ez utóbbihoz épp az a bizonyos zöld szemű szörny, azaz a féltékenység vezet. De miért féltékenykedünk? Talán erről is azok a bizonyos csillagállások, a horoszkópunk tehet? Nos, sokak szerint igen. Most eláruljuk, mely öt csillagjegy szülöttei a legféltékenyebbek.

Eláruljuk, melyek a legféltékenyebb csillagjegyek Fotó: New Africa / Shutterstock

Ők a legféltékenyebb csillagjegyek

Bika

A Bikák igazán elkötelezett jegyek: sok energiát és időt fektetnek egy kapcsolatba, cserébe azonban hasonlót várnak el. Náluk egy kapcsolat értelemszerűen hosszútávú: az alkalmi afférokat nem nekik találták ki. Sajnos emiatt a féltékenységre okot adó helyzeteket sem kezelik túl jól, így előfordulhat, hogy túlságosan is uralkodóvá válnak, akik mindig, minden helyzetben és mindenkinek jelezni akarják, hogy te velük vagy, és senki mással. Ráadásul makacsságuk sem segít meggyőzni őket, hogy nincs okuk féltékenykedni.

Rák

A Rákok kemény külsője érzékeny, sérülékeny belsőt takar. Emiatt csak keveseknek nyílnak meg, ha azonban ezt megteszik, tudnod kell: hatalmas lépés számukra. Sajnos ekkor a legsérülékenyebbek, a legbizonytalanabbak, ami - jól tudjuk - a féltékenység melegágya. Mindent és mindenkit meg fognak kérdőjelezni, viselkedésük pedig szakításhoz is vezethet. Ha azonban ezt a korai időszakot átvészelitek, a Rák egyre magabiztosabb lesz, ezzel együtt fokozatosan a féltékenysége is a múlt homályába vész.

Oroszlán

Az Oroszlán jegy szülöttei imádnak a figyelem középpontjában lenni. Érthető hát, hogy ha partnerük bárki másra fókuszál, azt nagyon nem viselik jól. A jegy szülöttei rendkívül válogatósak: csak olyannal kezdenek, akiről úgy érzik, hogy a szintjükön van. Épp ezért az Oroszlánok féltékenysége dupla: egyrészt azért féltékenyek, hogy partnerük miért nem rájuk fordítja a figyelmét, másrészt azért is, hogy miért épp arra a személyre, akire. Ráadásul nem csak személyekre féltékenyek, de arra is, ha partnerüket előléptetik, megdicsérik, bármire. Számukra ugyanis a párkapcsolat is egyfajta versengés, amiben – úgy érzik – épp vesztésre állnak.

Skorpió

A Skorpió jegy szülöttei alapból gyanakvók, így ha a fejükbe veszik, hogy valamivel megbántottad őket vagy visszaéltél a bizalmukkal, azt a bizalmat szinte képtelenség lesz visszaszerezni. Emellett ha féltékenyekké válnak, nem fortyognak magukban, hanem rögtön szembesítenek vele. Ez elsőre rémisztő lehet, azonban lehetőséget ad rendbehozni a dolgokat, mielőtt végleg vakvágányra futnak a dolgok.

Bak

A Bak jegy szülöttei élvezik a magányt. Épp ezért rendkívül nehezen nyílnak meg, rendkívül ritkáén vonnak be új embereket az életükbe, a belső körükbe. Ez persze azt is jelenti, hogy ha ők készen állnak egy kapcsolatra, akkor azt nagyon is komolyan gondolják. Ez persze ugyanannyira előny, mint hátrány, hiszen pont ez az elköteleződés a féltékenységük forrása is: számukra egy kapcsolat olyannyira fontos, hogy szó szerint ugranak minden apróságra, ami veszélyeztetheti azt. Ráadásul emiatt hajlamosak mindent a lehető legrosszabb fényben vizsgálni.