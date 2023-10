Halmozzák a rossz döntéseket: 4 csillagjegy, aki hajlamos visszamenni az exéhez

Van az a vicc, miszerint azt a párodat, akivel folyamatosan szakítotok, majd kibékültök, nem fogod bemutatni a szüleidnek, mert ugyan mit is mondhatnál: "Anyu, apu, ő a tévedés, amiből nem tudok tanulni"? Természetesen vannak minden kapcsolatban hullámvölgyek, azonban a legtöbb esetben ha egy pár kimondja, hogy vége, annak bizony oka van. Mindegy, hogy küzdelmes volt a válás, hogy az egyik fél egyszerűen ráunt a másikra vagy elsodródtatok egymás mellől: az esetek többségében bizony mindez annak a jele, hogy valójában nem illettetek össze. Ennek ellenére vannak, akiknél már-már visszatérő motívum, hogy barátaik és családjuk figyelmeztetése és tanácsai ellenére is újra és újra összejönnek az exükkel. Könnyen lehet, hogy a csillagokban van a hiba: horoszkópuk miatt ugyanis egyesek hajlamosabbak elkövetni ezt a hibát. Most leleplezzük, kik ők!

Vannak, akik végül ismét az exük mellett kötnek ki, pedig ők is tudják, hogy nagyon nem kellene Fotó: Pexels

4 csillagjegy, aki összejönne az exével, pedig nem kellene!

Rák

A Rák csillagjegy szülöttei eleve nagyon nehezen engednek el bármit és bárkit, így nem csoda, ha újra visszatérnek ugyanahhoz a partnerhez. Ez kiváltképp igaz abban az esetben, ha a kapcsolat vita nélkül, csendesen zárult le. Sajnos azonban ha a felmelegített kapcsolat nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, képesek komolyan megsérteni párjukat: passzív-agresszív viselkedéssel és a múlt hibáinak felhánytorgatásával teszik keserűvé a sikertelen újrakezdést.

Halak

A játékos, ösztönös Halak nehezen enged el bármit is, ami jó, kiváltképp a mély érzelmeket. Ha lehetőség adódik, visszatérnek az exükhöz. Gyakran bizonytalanok, ami miatt biztonságosabbnak érzik a járt utat a járatlannál. Sajnos azonban azt már nem várhatjuk el tőlük, hogy ki is javítsák a múlt hibáit - így valószínűleg második alkalommal is hasonló eredménnyel zárul a kapcsolat, mint először.

Mérleg

Akinek Mérleg a horoszkópja, alighanem úgy érzi, akármerre néz, szerelmet lát maga körül. Épp ezért inkább visszatér az exéhez, mintsem legyen egyedül. Ugyanakkor a Mérlegek sokat bizonytalankodnak, nehezen hoznak döntést, ami a kapcsolatukra is rányomja a bélyegét.

Bika

A Bika bolygója a szerelem uralta Vénusz, így nem csoda, hogy ezen csillagjegy szülöttei gyakran kötnek ki volt párjuk mellett. Ha szemet vetnek valakire, vele kell lenniük. És ha újra szemet vetnek, azaz visszatérnek az exükhöz, akkor igyekeznek őt elhalmozni ajándékokkal, szerelemmel és figyelemmel. Az más kérdés, hogy ez valakinek imponáló lehet, míg más már túl soknak érezheti.