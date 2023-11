Vigyázz velük! 3 csillagjegy, aki pillanatok alatt képes összetörni a szívedet

Vannak nagy szerelmek, égben köttetett kapcsolatok, és bizony akad, amikor két ember egyszerűen nem jó párosítás, és végül szakítás lesz a kapcsolat vége. Van, aki simán csak ráun a párjára, és eltávolodik tőle, és olyan is akad, aki többször kimondja, hogy ennyi volt, hogy aztán meggondolja magát. Most azonban nem róluk lesz szó, hanem azokról, akik ha otthagynak, hetekig-hónapokig szorongatod majd a kedvenc párnádat otthon, a négy fal között, és képtelen leszel elhinni, hogy valaha is összeforr majd a szíved és meg tudsz nyílni bárkinek is. Ők azok, akik után olyan fájdalom marad benned, hogy a legszívesebben örökre lemondanál a szerelemről. Ők azok, akik úgy törik össze a szíved, mint soha senki.

Nem mindegy, milyen a szakítás: vannak csillagjegyek, akik nagyobb valószínűséggel törik össze a szíved, amikor kimondják: vége Fotó: Shutterstock

Megéri velük kezdeni? Ez a 3 csillagjegy össze fogja törni a szíved

Skorpió

Rejtélyesek és óvatosak: a Skorpió jegy szülöttei nehezen engednek közel magukhoz bárkit is, így könnyen előfordulhat, hogy te sokkal jobban beleszeretsz Skorpió párodba, mint amilyen mély érzelmeket ő táplál irántad. Ráadásul nem tűrik, ha visszaélnek a bizalmukkal, így ha azt érzik, ellenük tettél, azon nyomban szakítanak. Náluk nincs "beszéljük meg", nincs "csak egyszer fordult elő". Azonban ne vond le azt a következtetést, hogy nem kezdesz senkivel, akinek Skorpió a horoszkópja! Ha ugyanis összeilletek, akkor igazán tökéletes, mély kapcsolatotok lesz, és egy olyan párod, akire mindenben számíthatsz, az idők végezetéig - illetve amíg keresztbe nem teszel neki.

Oroszlán

Az Oroszlán csillagjegy egyik meghatározó jellemzője, hogy mindig a következő nagy ő-t keresi: az élet minden területén halad a korral, követi a trendeket, ismeri a legújabb és a legjobb helyeket, azokat a sorozatokat nézi, amiket a többség majd hónapokkal később kap fel - azaz gyors. Sajnos azonban ez a gyorsaság a szerelmi életén is megmutatkozik: tűz jegyként gyorsan lép tovább aktuális partnerén, és az sem különösebben zavarja, ha összetör egy-két szívet menet közben. Ráadásul élnek-halnak azért, hogy a figyelem középpontjában legyenek, így számukra minden kapcsolatnak az eleje, a lángolás a legizgalmasabb, a "mézeshetek". Ezt hajszolják újra és újra.

Szűz

Nem árt az elején tisztázni: a Szűz csillagjegyűek nem azzal a céllal mondanak igent egy kapcsolatra, hogy aztán jól összetörjék párjuk szívét, egyszerűen csak a tökéletesség megszállottjai, akik pontosan tudják, mire vágynak, így ha nem azt kapják egy kapcsolatban, akkor akár minden előjel nélkül is kijelenthetik: itt a vége. A Szűzek pontosan tudják, milyen értékeik vannak, és mit keresnek a szerelmükben, ha pedig a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt ők elképzelték, akkor fel is út, le is út!