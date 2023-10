3 csillagjegy, akire még idén rátalál a szerelem

Van néhány csillagjegy, akik rátalál a szerelem az ünnepekig a bolygók nagy támogatása mellett. A folyamat máris elkezdődik, érdemes tehát nyitott szemmel járni, ha te is közéjük tartozol. Felejtsd el az exed, koncentrálj a jövődre – írja a Ripost.

Több csillagjegyre nagy eséllyel még karácsony előtt rátalál a szerelem Fotó: Pexels

Rák

Az égiek rendezik a kapcsolatokat az életedben, és kiszűrik az embereket, akik teljesen rád vannak telepedve, vagy akik mellett alárendelt szerepet töltöttél be. Magadra is érzékenyebb leszel, megláthatsz olyan belső értékeket, amit eddig nem is akartál. Ettől pedig olyan vonzó erőt és kisugárzást kapsz, hogy az év végére könnyen megtalálhatod a szerelmet. Bár sokaknak vonzó leszel, te tudni fogod ki az, akire te már hosszú ideje vártál.

Nyilas

Még az ősz végéig megjelenik valaki az életedben, aki nagy hatással lesz az érzelmeidre. Átsegít korábbi akadályokon, amik már többször megjelentek. Hatalmas szíve lesz, és jó tanácsokat ad neked. Éld meg ezt a kellemes kapcsolatot, de ő csak a segítőd, nagyon jó barátod lesz, aki által képes leszel az ünnepekre bevonzani az igaz szerelemet.

Halak

Az év vége igazi meglepetéseket tartogat számodra. A múltbéli fájdalmakat végre sikerül feldolgoznod, egy régi szerelem gyászidőszaka érhet véget. Ezzel egy időben pedig ideje lesz észrevenni a jeleket, hátha bekopogtat egy vonzó idegen az életedbe. Azt viszont ez elején el kell döntened, hogy hosszú kapcsolatot, vagy könnyed ismeretséget szeretnél. De vigyázz, mert a szerelem könnyen rózsaszín köddé változtatja a napjaidat.