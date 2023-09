Elképesztő változást hoz a hétvége: egy csillagjegy sem fog unatkozni

A szombat még szeptember, a vasárnap már október – ez pedig több csillagjegy szülöttének is befolyásolja a pihenőnapjait. A hétvége horoszkópjáról Székelyhidi Ágnes asztrológus rántja le a leplet.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

KOS

Elképesztő kettősség jellemzi a mostani hétvégédet, ami mellbe vághat, de aggodalomra nincs okod. Szombaton ugyanis még szeptembert mutat a naptár és Kos Hold, vasárnap viszont már októbert írunk és Bika Hold lesz. Ez pedig igencsak kihat rád, a hangulatodra és a hétvégi terveidre is.

BIKA

Vallj színt! Végre minden adott ahhoz, hogy ne kelljen rohanni és mindenkinek az egész napos teendőkkel foglalkoznia. A mostani hétvége a nagy megbeszélések ideje mindkettőtök számára. Önts tiszta vizet a pohárba, ami lehet, hogy nem könnyű, mégis megkönnyebbülést hoz, ha megteszed.

IKREK

Míg mások örömmel nyugtázzák, hogy két nap pihenés vár rájuk, te úgy érzed, annyi a teendőd, hogy egy hosszú hétvége is kevés lenne hozzá! Lehet, hirtelen fontossági sorrendet sem tudsz felállítani, de vedd komolyan a pihenést és tudatosan hagyj adj rá egy napot magadnak. Ez nem lustálkodás, hanem regenerálódás. Ne legyints: ha túlhajszolod magad, az egész teendőlistád dugába dőlhet!

RÁK

Egy kicsit szomorúnak, gondterheltnek tűnhetsz most, hogy kezdi igazi arcát mutatni az ősz. Elképesztően élvezted az elmúlt napok nyári varázsát, de megállíthatatlanul itt a változás, nem tehetsz ellene semmit. Mégis, jobb kedvedre derülhetsz, ha elkezded tudatosan keresni az ősz szépségeit: a színeket, az ízeket, a hangulatot! Érezz rá!

OROSZLÁN

Furcsa dolog, hogy miközben a vasárnap elválaszthatatlan része a hétvégének, te most furcsa kettősséget tapasztalsz. Mintha vasárnapra elfogyna belőled a lendület. Ebben persze a csillagoknak is szerepe van, de ne aggódj: teljesen rendben van, ha a pihenőnapodon pihensz. Nem igaz?! Ráadásul lazítva akár kényelmesen meg is tervezheted az előtted álló időszakot!

SZŰZ

Úgy érzed, ez a te hétvégéd – joggal! Bolygód, a Merkúr még a Szűzben jár, és olyan fényszöget alkot az Uránusszal, ami hatékony megoldással ajándékoz meg. Ez pedig nem csak erőt ad, de megnyugvást is hoz: van kiút és tisztán látod azt.

MÉRLEG

A pénteki telihold nem múlt el nyomtalanul: padlón vagy és legszívesebben egész hétvégén csak feküdnél. Pedig hihetetlen élményekkel ajándékozhat meg ez a két nap, ha hajlandó vagy erőt venni magadon és kihozni a szombatból és a vasárnapból is a maximumot.

SKORPIÓ

A környezetedet becsaphatod ugyan, de önmagadat nem fogod. Ez a szombat és vasárnap ideális ahhoz, hogy végiggondold a dolgokat. Az sem baj, ha belátod, nem te, hanem valaki más látta jók a dolgokat! Csak az ostoba ember ragaszkodik a téves elképzeléséhez, a bölcs elfogadja és megköszöni a jobb gondolatot…

NYILAS

Végre mindenre van időd! Vagy mégsem?! Gondold végig, mik azok a teendők, amelyek tényleg halaszthatatlanok és amelyeknél számíthatsz a szeretteid, barátaid támogatására! Ne feledd: együtt minden könnyebb, s ha jól haladtok, a közös lazítás még teljesebbé teheti a hétvégédet!

BAK

Míg szombaton 2 szuper fényszög, a hét utolsó napján a békés Hold támogat abban, hogy nagyszerű legyen a hétvégéd. Teremts egyensúlyt az életedben: a hétköznapi pörgést hétvégi pihenéssel, az elért eredmények végiggondolásával kompenzáld.

VÍZÖNTŐ

Itt a hétvége és tudod, hogy nincs mentséged: muszáj takarítanod és szelektálnod otthon. Még akkor is, ha már a gondolat lefáraszt. Vegyél erőt magadon és fókuszálj a végeredményre: mennyivel rendezettebb és megnyugtatóbb lesz a környezeted! Ha összekapod magad, egy nap alatt végzel! Pihenj rá a teendőkre szombaton és vasárnap vesd bele magad a munkába!

HALAK

Tudod jól, hogy eleget terveztél, álmodoztál! Itt az cselekvés ideje, ez a hétvége pedig tökéletesen alkalmasnak tűnik ahhoz, hogy a tettek mezejére lépj és valóra váltsd az elképzelésedet. Ha segítségre van hozzá szükséged, ez a hétvége az ezzel kapcsolatos beszélgetésre is alkalmas lehet!

/Forrás: Astronet.hu/