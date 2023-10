Erős lehűléssel és csapadékkal búcsúzik a hét

A héten már sokkal "októberibb" időt tapasztalhattunk, mint korábban. Véget ért a vénasszonyok nyara is, esténként már csípős hidegek szoktak lenni. Most vasárnap azonban még egy fokozattal jobban rákapcsol az őszi lehűlés, ugyanis maximum 20 fok lehet csak a hét utolsó napjának délelőttjén, de délutánra már csak 13 Celsius fok várható.

Megérkezik a valódi őszi idő vasárnap délután /Fotó: @Pexels

A hideg idő mellett egy másik rossz hírünk is van, ugyanis felhős lesz az ég, és elszórtan záporok is kialakulhatnak vasárnap. Az északnyugati szél pedig megerősödik, ami viszont délutánra a felhőzet csökkenését is okozza.

Ezután már a hét elején sem tér vissza a meleg idő, sőt hétfőn reggel már talajmenti fagyok lehetnek. Délután pedig 15 Celsius fok fölé már nem fog kúszni a hőmérő higanyszára.

- számolt be róla a Köpönyeg.hu.