Készüljünk a húsvétra: ezzel a trükkel dobhatjuk fel a tojásos menüt

A legtöbb ünnepek megvan a maga menüje a saját specialitásaival. Hogy is tudnánk elképzelni a húsvétot sonka, torma és tojás nélkül?

Arról, hogy hogyan spórolhatunk a húsvéti menün, egy korábbi cikkünkben írtunk.

Az ünnepi menüt többféleképpen is kombinálhatjuk, és minél változatosabb és újszerűbb lesz az étek, annál jobb. A tojás persze fontos alapanyag a konyhában, ugyanakkor van néhány trükk, amivel különlegesebbé lehet tenni a menüt.

A tojást számtalan módon el lehet készíteni.

Amibe sokan nem mernek belevágni

Könnyedén készíthetünk főtt tojást, tükörtojást, rántottát, tojáslepényt vagy omlettet, a buggyantott tojás azonban már más tészta. A legtöbben bele sem mernek fogni, hiszen nagyon könnyű elrontani, és ha nem olyan lesz, amilyennek a nagy könyvben meg van írva, akkor nem szívesen tesszük a tányérra. Éppen emiatt a buggyantott tojás nem gyakori finomság a húsvéti asztalon, ennek azonban nem kell így lennie! Egy amerikai séf megmutatta, hogyan lehet pofonegyszerűen elkészíteni a jó falatot - emeli ki a Tudásfája.



Buggyantott tojás lépésről lépésre egyszerűen

Először is vegyünk elő egy serpenyőt, amelynek fedele is van. Készítsünk elő vizet, 2 evőkanál ecetet, tojást és teáscsészét. Ha mindezek megvannak, kapjunk elő még egy nagy adag türelmet, és hozzá is láthatunk:

Töltsük fel a serpenyőt vízzel. Öntsük a vízbe a sót és az ecetet. Az ecet hamarabb teszi szilárd halmazállapotúvá a tojást. Törjük fel a tojásokat, és kettesével tegyük bele egy-egy teáscsészébe. Amikor a víz forr, vegyük le a tűzről, és öntsük bele a tojásokat a vízbe (lehetőleg valamennyit egyszerre). Feddjük le a serpenyőt. Öt perc után készen is vagyunk. Emeljük ki a tojásokat, és tegyük őket papírtörlőre, hogy a fölösleges víz eltűnjön a tojásról.

A buggyantott tojás önmagában is finom, de nagyszerű szendvicseket is készíthetünk belőle. Az tojás elkészítéséről videót is nézhetünk: