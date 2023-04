Tisztázzuk egyszer és mindenkorra: lehet sajtot enni diéta alatt?

A legtöbben, akik elkezdenek fogyókúrázni, tanácstalanok, hogy ehetnek-e ilyenkor sajtot vagy sem. Most választ adunk erre a sokakat foglalkoztató témára.

Most akkor mi a helyzet a sajttal? Fotó: Pixabay

Mit mond a tudomány?

Ma már a kutatók is cáfolják, hogy a zsírszegény étrend lenne a fogyáshoz vezető út. Október végén jelent meg a tekintélyes tudományos szaklapban, a nature-ben egy cikk arról, hogy egyre nagyobb az egyetértés abban, miszerint a zsírszegény étrend elhibázott irány volt. A szakértőknek is feltűnt, hogy hiába árasztotta el az élelmiszerpiacot a csökkentett zsírtartalmú termékek sokasága, a lakosság egyre csak hízott. A korszerű ajánlások azt mondják, hogy a teljes energiabevitel 20-35%-a származhat zsírokból. A sajtok elsősorban tejtermékek, így fontos fehérjeforrások, de magas zsírtartalmukat is figyelembe kell venni. Emellett fontos kalciumforrások is, 10 dkg sajt kielégíti a napi kalciumszükségletünket. a laktózérzékenyeknek persze kerülniük kell.

Jó, de melyiket válasszam?

A sajtokra is igaz a mondás, hogy a minőségi termékeknek borsos az ára. A népszerű és olcsó trappisták nagyon magas zsírtartalmúak és rendkívül sósak, a gyors érlelés miatt nem tekinthetők minőségi termékeknek. Ahogy a táblázatból is kiderül, igazi kalóriabomba a mascarpone, pláne, ha cukorral párosul, ellenben a ricotta könnyedén beilleszthető az étrendünkbe.

Akkor mégis mennyit?

Ha aktív életmód mellett a napi kalóriabevitelünk 2000 kcal, akkor annak a 20-35%-a, 400-700 kcal származhat zsírokból. Ha ennek felét kiteszi a szendvicsekhez, főzéshez felhasznált vaj és olaj, akkor a másik felét fordíthatjuk a sajtok beépítésére. Azaz 200-350 kalória értékben, ami 10 dkg mozzarellát, akár 20 dkg ricottát, 10-14 dkg fetát jelent.

Fontos tudni

Ha a nem penészes típusú sajton megjelenik a penész, azt azonnal ki kell dobni, tilos megmenteni, farigcsálni. Ha kisebb mennyiséget vásárolunk, ezt meg tudjuk előzni - írja a Diéta és Fitnesz.

Sajtos trükkök

A rántott sajtot mindenki imádja, de komoly mennyiségű kalóriát tartalmaz, 10 dekányi 400-at.