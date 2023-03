Edzés előtt egyél ebből a gyümölcsből, olvadnak majd a kilók

Azt már eddig is tudtuk, hogy áfonyával jól lehet diétázni, mert alacsony a kalória- és cukortartalma, ráadásul csökkenti az éhségérzetet. Azt viszont egy friss tanulmány mutatta ki, hogy a zsírégetést is gyorsítja, vagyis tényleg ideális, ha fogyni akarsz - állítja a The Irish Sun.

Fotó: Pixabay

Amerikai kutatók biciklizés előtt két hétig áfonyaport adtak kerékpárosoknak. Megállapították, hogy a testmozgás során megnőtt a zsírégetési sebességük – miközben a szervezetük kevesebb glikogént is égetett el, ami növelte az állóképességüket. A kaliforniai műszaki egyetem és a Gonzago Egyetem kineziológiai tanszékének szakértői férfi kerékpárosok csoportján végezték el a teszteket. A résztvevők 25 gramm fagyasztva szárított vadáfonyaport kaptak, amely 375 gramm antociánt tartalmazott. Két hét elteltével a résztvevőket tesztelték, és azt találták, hogy fél óra alatt több mint 40 százalékkal több zsírt égettek el, mint az áfonyafogyasztás előtti méréskor.

Ha a fogyás önmagában hidegen hagy, akkor is érdemes az áfonyát beiktatni az étrendedbe. A C-vitaminban gazdag gyümölcs magas antioxidáns-tartalma csökkenti a szabad gyökök sejtromboló tevékenységét, enyhíti a szervezetben lévő gyulladásokat, befolyásolja a szénhidrát-anyagcserét, és mindezeknek köszönhetően a rákellenes hatása is kimutatható. Magas rosttartalma és a benne található fitokemikáliák a bélrendszer egészséges működését is segítik. Jótékonyan befolyásolják a bélflóra mikrobiomját, ami jelentősen csökkenti az emésztőrendszeri daganatok kialakulásának veszélyét.

Ezek alapján gondolhatnád, hogy érdemes zsákszámra eszegetni a lédús bogyót, pedig a magas oxaláttartalma miatt nem árt az óvatosság. Ha valamilyen vese- vagy epehólyagproblémában szenvedsz, kerülendő lehet a fogyasztása.