Te is köztük vagy? Ezeknek a csillagjegyeknek köszönt be tavasszal a nagy szerelem

A Ripost szerint ugyanis március 16. és április 11. között a Vénusz a Bika jegyében fog otthonosan mozogni, így a nőiesség, a szerelem és a párkapcsolatok kerülnek előtérbe. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a Vénusz energiája és vonzereje magnetikus hatással van a másik nemre. Ennek köszönhetően pedig az érzékiség fokozódik, az életörömök megélése erősödik. Ilyenkor érdemes igazán kiélvezni a zene, a tánc, a társasági élet, ételek és italok nyújtotta élvezetet.

Sok jót ígér a Vénusz idén tavasszal Fotó: Pixabay

Na, de elég is a szóból, lássuk is, hogy melyik az a három csillagjegy a tavasz ezen időszakában, amely bevonzhatja élete legnagyobb szerelmét!

Bika

Az örömök megélése számodra nagyon fontos, érzelmeid kiegyensúlyozottan áramolnak. Az idei tavasz rólad fog szólni, elhozza számodra a legnagyobb szerelmet. Türelmes, lágy és érzéki leszel, és ezt meg is érzi az az ember, akire már nagyon régóta vágysz. Maradj higgadt és befogadó. Nyitott szívvel könnyebben és hamarabb talál rád a szerelem. Ne fuss olyan szekér után, amelyik nem vesz fel, itt az ideje, megvárd, míg a másik nem lép feléd. Csodás pillanatokat élhetsz át tavasszal, nemcsak érzéseid változnak, de az erotika is elragad. Mit tartogat a jövő? Ne is erre gondolj. Éld meg a pillanatokat! - írja a Ripost.

Mérleg

A lap szerint, annak ellenére, hogy imádsz mérlegelni az élet összes területén, most mégis elkápráztat majd a Vénusz energiája, persze csakis pozitív értelemben. Szóval vedd elő kedves, bájos énedet, és a szerelem máris a közeledbe férkőzik. Szépérzéked, érzékenységed kimagasló, rezgésed pedig kiegyensúlyozott. Ennek köszönhetően olyan társra lelhetsz tavasszal, akire nagyon vágysz, nyugodt és szellemes barátra is. Azt is biztosra veheted, hogy nem egyéjszakás kalandra érkezik hozzád a kiválasztott személy. Engedd meg magadnak a csodák minden percét, ez a te időszakod!

Bak

A harmadik befutó pedig nem más, mint a Bak szülötte. Tudjuk, hogy már régóta vágysz a szerelemre, ebben most a Bikába érkező Vénusz nagy segítségedre lesz. A szerelem bolygója ugyanis tavasszal neked is kedvez, hiszen a Bikában a csillogás, és az anyagi értékek is megérkeznek. Ez felkelti figyelmedet, és összehangol azzal a személlyel, akinél szintén fontos a tudatosság, a karrier és az anyagi helyzet. És akkor még ne mis beszéltünk az erotikáról és a játékról: ideje, hogy te is kivirágozz, megnyílj, és ezt ebben az időszakban biztonságban meg is teheted! Érkező partnered ugyanis fogja majd a kezed, és megajándékoz az élet örömeivel. Engedd meg végre magadnak, hiszen harmónia köszönthet az életedbe.