Elképesztő változás közeleg: Erre a három csillagjegyre tavasztól új élet vár

Minden mozgásban van, csak a változás állandó: a Plútó március 23-án átlép a Vízöntőbe, ezzel pedig gyökeres változást hoz azokon a területeken, amelyek – tetszik, nem tetszik – nem működnek. A Vízöntőben munkálkodva pedig az alábbi három csillagjegynek egy új élet kezdetét hozhatják el.

Fotó: Shutterstock

Bak

Micsoda fordulat: mindaz, ami az életedben megingathatatlannak tűnt, új irányt vehet, míg a képlékenynek látszó dolgok megszilárdulhatnak. Ez az energia a nagyokat megtörheti, ugyanakkor a kicsiket felemelheti. Aggodalomra nincs okod, hiszen az idő igazolja majd: milyen jó, hogy nem ragaszkodtál valamihez, ami már nem szolgált.

Rák

Az új élethelyzet kimozdít ugyan a komfortzónádból, de ezzel új lehetőségek nyílnak meg előtted. Szakmai és művészi téren egyaránt fejlődhetsz! Ugyanakkor a magánéletedben is erős változás figyelhető majd meg: a gyenge kötelékek elszakadnak, de ne félj! Ha véget ér most egy szerelem, hamar szíven talál Ámor vagy kialakul egy rendkívül mély baráti kapocs.

Vízöntő

Készülj fel: egy érzelmekben rendkívül gazdag változást hoz életedben a Plútó, s bár nem kizárt, hogy valamit megrázkódtatásnak élsz meg, ugyanakkor a spiritualitás nagy segítségedre lesz ebben az időszakban. A nézőpontod és gondolkodásod is jelentős változáson mehet keresztül. Amint ez az időszaknak véget ér, álmaid egyik pillanatról a másikra alatt valóra válhatnak, és lehetőséged nyílik egy új életre. Fókuszálj a spirituálisra és meglátod, minden a helyére kerülni majd a munka, a család és az egészség terén is. Erről a Mars energiája is gondoskodik.