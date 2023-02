Esküvőre készül Zdroba Patrik és szerelme

Bár szerette volna megnyerni a Sztárban Sztár 9. évadát, ám sajnos az első adásban véget ért Zdroba Patrik számára a verseny. A fiatal énekes a Bors szerkesztőségében járt, ahol elárulta, mi vezethetett a kieséséhez.

Anastacia bőrébe bújva eresztette ki hangját és mutatta meg, mennyire jól mozog magassarkúban a színpadon. Fotó: TV2

Sok mindenen ment el. Olyan dolgokon is, amibe nincs beleszólásom és belelátásom, de bármi lehet az oka annak, hogy ez így történt.

Tudom, hogy sok vagyok. Már az elején, amikor elkezdtem szerepelni különböző műsorokban, eldöntöttem, nem fogok mást adni, mint amilyen vagyok. Az volt a fő célom, hogy önazonos, eredeti legyek. Ezt töretlenül viszem, ha rosszul járok vele, ha nem – mondta az énekes, aki tisztában van azzal is, hogy hangilag sem volt tökéletes a produkciója, de nem akar magyarázkodni. Úgy érzi, a produkcióját nagyban befolyásolták mű mellei is, mert mint mondja, nagyon nehéz volt cipelni, és nagyon szorította a produkció alatt.

Úgy tűnhet, hogy védekezem, próbálom áthárítani magamról a felelősséget, de ez nem így van.

A próbákon tökéletesen letoltam, tánccal együtt magassarkúban, amikor ez a teher még nem volt rajtam. (…) Nagyon bíztam abban, hogy a zsűri meg fog védeni a szakmaiság miatt. És azért is, mert talán az egyik legnehezebb feladatom nekem volt – mondta, majd azt is elárulta, tavaly decemberben covidos volt, hosszú hetekre el is ment a hangja.

A beszélgetés során szóba került a párkapcsolata is. Három éve alkot egy párt szerelmével és hamarosan új fejezet kezdődik az életükben.

Azért vagyunk tökéletes pár a szó minden értelmében, mert nehéz elképzelni, hogy nálunk vannak hülyébbek.

Mi ketten együtt minden szempontból összeillünk, bolondok, makacsok vagyunk – mondta, majd hozzátette, olyannyira hangoskodó típusok, hogy megesett, a szomszédjukból emiatt el is költöztek a lakók.

– Betti hangos csaj, én nem, mert vigyázok a hangomra, épp ezért nem szoktam kiabálni, ő viszont sipítozik. Nagyon kemény, de imádom, olyankor röhögök rajta.

A kapcsolatunkban a legnagyobb összetartó erő a humor és a szerelem. Nagyon durván szerelmesek vagyunk egymásba, és egyikünk sem élt még át hasonlót

– áradozott az énekes majd azt is elárulta, szeptemberben szeretnének egybe kelni.

Hogy milyen esküvőt terveznek, az alábbi videóból kiderül.