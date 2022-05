Randitippek egy pornósztártól: Ha ezeket megfogadod, könnyen megy majd a társkeresés

Alighanem elsőre nem egy pornósztárhoz fordulnánk segítségért, ha randitippekre vágynánk, Alix Lynx azonban tudja, miről beszél: a szemrevaló hölgy célul tűzte ki maga elé, hogy a felnőttfilmes világot jobban megismerteti az érdeklődőkkel, így bátran beszél bármilyen témában, és hát igen, bármi is legyen a munkája, ő is szokott randizni, nem is keveset, így pontosan tudja, mik azok a hibák, amiket a férfiak elkövetnek egy-egy találka közben, és hogyan lehetnének ügyesebbek a randevúkon. Minderről a Daily Beast felkérésére mesélt.

5+1 randitipp férfiaknak

Alix tisztában van vele, hogy a pornó térhódítása mennyire torzítja az egészséges kapcsolatokat, és bizony személyes tapasztalatai is azt mutatják, hogy sok férfi nincs tisztában azzal, mit kell tennie, így összeállított egy társkeresési tanácsadót. Ebből szemezgettünk.

Hallgasd meg!

Noha nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, de ennek ellenére nagy általánosságban elmondható: minden nő értékeli, ha partnere tényleges beszélgetésbe bonyolódik vele, és nem csak hosszú monológokat ad elő, hanem meghallgatja.

A nők imádják, ha a férfiak odafigyelnek rájuk és meghallgatják őket Fotó: Pexels

– El sem tudom mondani, hány pasinak nyíltam meg, osztottam meg vele az életem intim részleteit, ami nem volt mindig egyszerű, hogy aztán semmire se emlékezzenek belőle! Ilyenkor úgy érezzük, jelentéktelenek vagyunk számotokra! Tehát ha legközelebb egy nővel beszélgettek, hallgassátok meg! – hangsúlyozza a felnőttfilmes, aki szerint rögtön más lesz a randevú, ha a férfi nem csak üres tekintettel követi partnere szavait, hanem figyel, sőt, visszakérdez.

Légy fitt!

Természetesen nem azt javasolja a felnőttfilmes, hogy a férfiak minden idejüket az edzőteremben töltsék, sőt! Azonban legyen a testmozgás a mindennapok része, épüljön be, legyen ugyanolyan természetes, mint mondjuk a fogmosás!

– Építs be egy egyszerű edzéssort a napodba, amivel endorfint szabadítasz fel és boldog leszel! Ha pedig te boldog vagy, a nő is boldog.

Légy divatos!

Szexi, ha törődsz azzal, mit viselsz – összegzi Alix egyszerűen, hozzátéve: nem csak a nők értékelik, ha egy férfi ad magára, de egy divatos, magára igényes férfi önmagában is jól fogja érezni magát, ha kifejezheti magát a világnak és helyére kerül az önbecsülése. Ha nem tudod, mit viselj, milyen ruhákat hordj, nézd meg kedvenc szárjaidat, kövesd az Insta-oldalukat, meríts ötletet belőlük!

A divatos férfi vonzó férfi: ez a randizás egyik alaptézise Fotó: Pexels

Törődj magaddal is!

Mindenkinek mást jelent a törődés, az azonban elengedhetetlen, hogy egy férfi mindent megtegyen, hogy a lehető legjobban nézzen ki és érezze magát. Ennek része többek közt a helyes táplálkozás is.

– Egy férfi, aki törődik magával, azt mutatja a lehetséges partnerének, hogy szereti, tiszteli, értékeli magát... ami arra utal, hogy képes szeretni, tisztelni, értékelni a partnerét is – magyarázza.

Légy sebezhető!

A nők valójában imádják, ha egy férfi sebezhető, ugyanakkor az sem mindegy, mikor. Az ismerkedési szakaszban, az első randin nem szerencsés, ha egy férfi minden nyűgjét-baját a nőre zúdítja, ugyanakkor mondjuk az álmairól vagy arról, hogy mi stresszeli, beszélhet, egy stabilabb kapcsolatban azonban igenis kívánatos, ha a férfi megnyílik, hajlandó beszélni a bizonytalanságairól, mert így a nő azt érzi, hogy a férfi biztonságban érzi magát, egyenrangú félként tekint a nőre.

Légy kedves!

– Légy kedves magaddal és a körülötted lévőkkel is, fordulj mindenkihez tisztelettel és méltósággal – hangsúlyozza Alix, aki szerint igenis a sikeres társkeresés alapja, akár online, akár egy randin, a kedvesség, amit a hölgyek garantáltan észrevesznek és értékelnek!