Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tényleg megéri korlátlan mobilnetre előfizetni? Egy friss vizsgálat szerint ráfizetés is lehet!

mobilnet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:25
előfizetésNMHH
Mobiltelefonja szinte már mindenkinek van, hozzá tartozó korlátlanságot biztosító előfizetése azonban nem mindenkinek. Egyáltalán megéri például korlátlan mobilnetre előfizetni? Most kiderül!
Bors
A szerző cikkei

Egyre többen fizetnek elő korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagokra. Kiderült azonban, hogy az érintettek mintegy felének bőven elég lenne valamilyen fix adatkeretes előfizetés- állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmánya. Mutatjuk pontosan mire jutottak például a korlátlan mobilnet előfizetésekkel kapcsolatban.

Tényleg szükségünk van korlátlan mobilnetre? Ebből a felmérésből kiderül!
Tényleg szükségünk van korlátlan mobilnetre? Ebből a felmérésből kiderül! Fotó: GaudiLab

1000 fő mobilinternet felhasználási szokásait vizsgálták

Egy 2025-ös, több mint 1000 fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobilelőfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra. Vagyis sokan sokat spórolhatnának a mobilelőfizetésükön!

Miért fizetnek elő az emberek korlátlan csomagokra?

  • A többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot.
  • A többet internetezők sok esetben korlátlan mobilnet-csomagot választanak.
  • A gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli a korlátlan internetcsomagra való előfizetést.
  • A szolgáltatók kínálata és kedvezményei (például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények) is erős hatással lehetnek a választásra.
  • Az újonnan szerződőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe.

Mennyibe kerül a korlátlanság?

A kutatásban megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki – írja az NMHH.

Tényleg szükségünk van korlátlan mobilnetre, hanghívásra?

A kutatás rámutatott arra is, hogy az emberek jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet „használnak el”. Így, bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is: a becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének elég lenne például havi 10 GB mobilinternet is, amivel akár havi 5000 forintot is megtakaríthatnának havonta. Emiatt a korlátlan csomagban lévőknek érdemes megnézni, mennyi telefonálnak, neteznek havonta, és ehhez igazítani a mobilelőfizetésüket!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu