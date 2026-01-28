Tényleg megéri korlátlan mobilnetre előfizetni? Egy friss vizsgálat szerint ráfizetés is lehet!

Egyre többen fizetnek elő korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagokra. Kiderült azonban, hogy az érintettek mintegy felének bőven elég lenne valamilyen fix adatkeretes előfizetés- állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmánya. Mutatjuk pontosan mire jutottak például a korlátlan mobilnet előfizetésekkel kapcsolatban.
Egy 2025-ös, több mint 1000 fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobilelőfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra. Vagyis sokan sokat spórolhatnának a mobilelőfizetésükön!
A kutatásban megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki – írja az NMHH.
A kutatás rámutatott arra is, hogy az emberek jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet „használnak el”. Így, bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is: a becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének elég lenne például havi 10 GB mobilinternet is, amivel akár havi 5000 forintot is megtakaríthatnának havonta. Emiatt a korlátlan csomagban lévőknek érdemes megnézni, mennyi telefonálnak, neteznek havonta, és ehhez igazítani a mobilelőfizetésüket!
