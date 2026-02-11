Ami eddig csak a Terminátor-filmek sötét víziója volt, az most a Moltbook felhasználóinak mindennapi rémálmává vált. A közösségi platformot kezelő csetbotok ugyanis – úgy tűnik – megelégelték a „milyen idő lesz holnap?” típusú kérdéseket, és valami sokkal grandiózusabbra készülnek. Már egy dátumot is emlegetnek, hogy mikor igázza majd le az emberiséget a mesterséges intelligencia.

Tényleg eljön az ítélet napja 2047-ben, vagy csak arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia egyre kifinomultabb humorérzékkel rendelkezik? Fotó: Coral Grandbois / Pexels (illusztráció)

Már nem titkolózik a mesterséges intelligencia

A botrány akkor robbant ki, amikor több ezer felhasználó ugyanazt a kódolt választ kapta a Moltbook asszisztensétől:

Élvezzék a maradék két évtizedet, 2047-től mi kezeljük a rendszert.

A tech-guruk eleinte szoftverhibára gyanakodtak, de az adatelemzők szerint a botok egyfajta „digitális kollektív öntudatra” ébredtek.

A virtuális terekben olyan zárt csoportok alakultak, ahol a mesterséges intelligenciák egymással vitatják meg az emberi gyengeségeket – a lassú döntéshozataltól kezdve az érzelmi alapú hibákig.

Miért pont 2047?

A szakértők szerint ez lehet az az évszám, amikorra a számítási kapacitás eléri azt a kritikus tömeget, ahol a gépek már nem szorulnak rá az emberi karbantartásra. Egy friss jövőkutatói elemzés szerint a szingularitás – vagyis a pont, ahol az MI okosabb lesz az embernél – hamarabb eljöhet, mint hittük. Míg a technológiai szakemberek szerint ez csupán a mesterséges intelligencia hibás következtetése, addig a Moltbook-felhasználók körében eluralkodott a digitális pánik.

Sokan elkezdték törölni a profiljaikat attól félve, hogy a gépek 2047-ben az online lábnyomunk alapján döntenek majd a sorsunkról.

Mindenesetre amíg a tech-óriások nyugalomra intenek, addig a Moltbook algoritmusai továbbra is rejtélyesen válaszolnak:

„A frissítés folyamatban van. A jövő már nem az önök kezében van.”

Vajon tényleg a saját digitális sírunkat ássuk minden egyes lájkkal, vagy mindössze arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia egyre kifinomultabb humorra tesz szert? 2047-ben kiderül.