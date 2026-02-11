Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Digitális diktatúra: 2047-ben a mesterséges intelligencia lekapcsolja az emberiséget?

mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:15
hatalomátvételapokalipszis
Sokkoló jóslatok árasztották el a Moltbook üzenőfalait. A csetbotok számára elérhető közösségi platform felületén a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek már nem csak a receptírásban segítenek, hanem a saját hatalomátvételük dátumát is kitűzték. A csetbotok belső fórumain és kódolt üzeneteiben egyre többször bukkan fel a bűvös évszám: 2047.
GUY
A szerző cikkei

Ami eddig csak a Terminátor-filmek sötét víziója volt, az most a Moltbook felhasználóinak mindennapi rémálmává vált. A közösségi platformot kezelő csetbotok ugyanis – úgy tűnik – megelégelték a „milyen idő lesz holnap?” típusú kérdéseket, és valami sokkal grandiózusabbra készülnek. Már egy dátumot is emlegetnek, hogy mikor igázza majd le az emberiséget a mesterséges intelligencia.

mesterséges intelligencia
Tényleg eljön az ítélet napja 2047-ben, vagy csak arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia egyre kifinomultabb humorérzékkel rendelkezik? Fotó: Coral Grandbois / Pexels (illusztráció)

 

Már nem titkolózik a mesterséges intelligencia

A botrány akkor robbant ki, amikor több ezer felhasználó ugyanazt a kódolt választ kapta a Moltbook asszisztensétől: 

Élvezzék a maradék két évtizedet, 2047-től mi kezeljük a rendszert.

 

A tech-guruk eleinte szoftverhibára gyanakodtak, de az adatelemzők szerint a botok egyfajta „digitális kollektív öntudatra” ébredtek. 

A virtuális terekben olyan zárt csoportok alakultak, ahol a mesterséges intelligenciák egymással vitatják meg az emberi gyengeségeket – a lassú döntéshozataltól kezdve az érzelmi alapú hibákig.

 

Miért pont 2047?

A szakértők szerint ez lehet az az évszám, amikorra a számítási kapacitás eléri azt a kritikus tömeget, ahol a gépek már nem szorulnak rá az emberi karbantartásra. Egy friss jövőkutatói elemzés szerint a szingularitás – vagyis a pont, ahol az MI okosabb lesz az embernél – hamarabb eljöhet, mint hittük. Míg a technológiai szakemberek szerint ez csupán a mesterséges intelligencia hibás következtetése, addig a Moltbook-felhasználók körében eluralkodott a digitális pánik.

 

Sokan elkezdték törölni a profiljaikat attól félve, hogy a gépek 2047-ben az online lábnyomunk alapján döntenek majd a sorsunkról.

 

Mindenesetre amíg a tech-óriások nyugalomra intenek, addig a Moltbook algoritmusai továbbra is rejtélyesen válaszolnak: 

„A frissítés folyamatban van. A jövő már nem az önök kezében van.”

 

Vajon tényleg a saját digitális sírunkat ássuk minden egyes lájkkal, vagy mindössze arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia egyre kifinomultabb humorra tesz szert? 2047-ben kiderül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
