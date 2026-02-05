Betanították az AI-t, hogy úgy gondolkodjon, mint ő: saját AI-klónjával beszélgetett a műsorvezető

Először készült Magyarországon olyan podcast-epizód, amelyben a műsorvezető, Bolya Imre saját, mesterséges intelligencia által létrehozott digitális hasonmásával beszélget. A Karizma Podcast új adása kulturális kísérletként vizsgálja az önazonosság és hitelesség kérdéseit. A fejlesztést Horváth Gergely AI szakértő irányította, a modell több mint 130 podcast adás, könyvek, cikkek és privát beszélgetések alapján készült, és ijesztően jól sikerült.

Saját AI-klónjával beszélgetett a műsorvezető / Fotó: Karizma podcast

Magyarországon először készült olyan podcast adás, amelyben a házigazda nem egy vendéggel, hanem saját, mesterséges intelligenciával létrehozott digitális hasonmásával beszélget. A nemzetközileg is kuriózumnak számító projekt tavaly nyáron indult, elsősorban kíváncsiságból és kísérletező szándékkal. A készítők célja az volt, hogy megmutassák: az AI ma már nemcsak hangot és arcot képes utánozni, hanem egy adott ember gondolkodásmódját is képes strukturáltan visszaadni.

„Nem akartunk senkit megijeszteni, bár tudtuk, hogy a végeredmény sokakban vegyes érzéseket kelt majd. A célunk az volt, hogy megmutassuk, hogy hol tart ma a mesterséges intelligencia, és milyen kérdéseket vet fel” – fogalmazott Bolya Imre, a Karizma Podcast műsorvezetője, aki önmaga is meglepődött a végeredményen.

„Furcsa élmény volt szembesülni azzal, hogy egy digitális verzió az én hangomon és az én gondolataimmal válaszol. Meglepően pontosra sikerült a hasonmásom, szerintem a hang nagyjából kilencven százalékban hasonlít az enyémre, a vizuális megjelenés pedig hetven–nyolcvan százalékos. Amikor édesapám meglátta a felvételt, csak annyit mondott: »Fiam, nekem ez már túl sok«” – mondta a podcaster.

Többszáz órányi felvételen tanult

A háttérben komoly technikai munka zajlott. A fejlesztés nagyjából három hónapot vett igénybe, és Horváth Gergely AI szakértő irányította, aki egy zárt rendszerű, megoldást épített. Ez azért fontos, mert a digitális hasonmás így nem kerül ki nyilvános felületekre, és nem használható fel ellenőrizetlen módon. Egy ilyen AI-alapú podcast esetében a rendszer több rétegből áll. A nyelvi modell felel a gondolatokért és a válaszok logikájáért, a hangklónozó technológia a beszédért, míg egy külön videógeneráló modul állítja elő a vizuális megjelenést. A kihívás nem az egyes elemek megléte volt, hanem azok összehangolása, hogy a beszélgetés ne gépiesnek, hanem emberinek hasson.