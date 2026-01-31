Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szinte ellophatatlanok lesznek az Androidos telefonok

Android
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 11:00
Googlebiztonság
Habár a tolvajok az értékük miatt inkább az iPhone-okat lopják el, a drága Androidos telefonok sincsenek biztonságban. Éppen ezért a Google újabb funkciókat jelentett be, amikkel szinte ellophatatlanok lesznek az Android rendszert használó készülékek.

A Google bejelentette, hogy ki fogják bővíteni az Androidos telefonok lopás elleni védelmi funkcióit. Ezzel az a céljuk, hogy a tolvajoknak kevésbé legyenek vonzók az Androidot használó telefonok. A fejlesztések célja az, hogy az ellopott telefont gyakorlatilag lehetetlen legyen használni. 

Nem lesz értelme Androidos telefont lopni
Nem lesz értelme Androidos telefont lopni a Google újításainak köszönhetően (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Új, lopásgátló fejlesztések Androidon

Az Androidot használó telefonok közül nem meglepő, de a csúcskategóriásak, valamint a hajlítható telefonok a legnépszerűbbek a tolvajok körében. Az új funkcióknak hála azonban az ilyen készülékek tulajdonosai is nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

Az Android 16-ot, vagy újabb rendszert használóknak elérhető az úgynevezett Failed Authentication Lock funkció. Ez annyit jelent, hogy ha a tolvaj többszöri próbálkozásra sem tud bejelentkezni a telefonba, mert például elrontja a kódot, akkor ez a funkció zárolja a telefont. Ezt a felhasználó majd maga tudja ki- és bekapcsolni. Ezzel együtt megnövelik a rossz jelkód utáni zárolási időt is.

Tovább fejlesztik a személyazonosítást is, amit az Android 15-el vezettek be. Ezt minden biometrikus azonosítást használó funkcióra kibővítik, a banki alkalmazásokra és a jelszókezelőkre is.

A távoli zárolás funkció is fejlesztést kap. Ezzel a funkcióval az ellopott telefont távolról, az interneten keresztül tudja zárolni a tulajdonos. A fejlesztéssel ez is biztonságosabb, biztonsági ellenőrzéssel, kérdéssel lehet használni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu