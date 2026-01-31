Szinte ellophatatlanok lesznek az Androidos telefonok

A Google bejelentette, hogy ki fogják bővíteni az Androidos telefonok lopás elleni védelmi funkcióit. Ezzel az a céljuk, hogy a tolvajoknak kevésbé legyenek vonzók az Androidot használó telefonok. A fejlesztések célja az, hogy az ellopott telefont gyakorlatilag lehetetlen legyen használni.
Az Androidot használó telefonok közül nem meglepő, de a csúcskategóriásak, valamint a hajlítható telefonok a legnépszerűbbek a tolvajok körében. Az új funkcióknak hála azonban az ilyen készülékek tulajdonosai is nagyobb biztonságban érezhetik magukat.
Az Android 16-ot, vagy újabb rendszert használóknak elérhető az úgynevezett Failed Authentication Lock funkció. Ez annyit jelent, hogy ha a tolvaj többszöri próbálkozásra sem tud bejelentkezni a telefonba, mert például elrontja a kódot, akkor ez a funkció zárolja a telefont. Ezt a felhasználó majd maga tudja ki- és bekapcsolni. Ezzel együtt megnövelik a rossz jelkód utáni zárolási időt is.
Tovább fejlesztik a személyazonosítást is, amit az Android 15-el vezettek be. Ezt minden biometrikus azonosítást használó funkcióra kibővítik, a banki alkalmazásokra és a jelszókezelőkre is.
A távoli zárolás funkció is fejlesztést kap. Ezzel a funkcióval az ellopott telefont távolról, az interneten keresztül tudja zárolni a tulajdonos. A fejlesztéssel ez is biztonságosabb, biztonsági ellenőrzéssel, kérdéssel lehet használni.
