Telekom T Tablet 2 5G: van, amihez tökéletes

A Telekom T Tablet 2 5G tablet legfontosabb része a matt felületű, NXTPaper technológiát használó 10,1″ IPS LCD 1920×1200 felbontású kijelző, amely a hagyományos panelekhez képest kevésbé tükröződik, nem a csillogós fajta, és kevésbé fárasztja a szemet olvasásnál, tanulásnál, tartalomfogyasztásnál. A technológia egyik trükkje, hogy e-book módba is tud váltani az eszköz, vagyis egy e-ink olvasó kijelzőjét tudja mímelni a panel. Persze ez szemfényvesztés, annyira azért nem szembarát, mint egy hagyományos e-book-olvasó, bár tény, hogy sokkal kellemesebb a szemnek, miközben egy teljes értékű tabletet tartunk a kezünkbe. A kijelző fényereje nem túl erős, a szabadban, pláne erős napfénynél minden bizonnyal komoly kihívást jelent a használata. Beltéri használata viszont kifejezetten előnyös. Sokan kifejezetten olvasásra fogják használni, és számukra tökéletes lesz.
A hardver, a MediaTek lapkakészlet és a 6 GB RAM a mindennapi használatra alkalmasak. A rendszer gördülékenyen fut, az alkalmazások gyorsan indulnak, sima a váltás közöttük, a rendszer stabil, a böngészés, videózás és irodai jellegű feladatok nem jelentenek gondot. De azért tudni kell, hogy nem egy rakétáról beszélünk, nem azoknak készült, akik a legújabb játékokat akarják naponta nyúzni. Komolyabb felépítésű játékoknál vagy intenzív többfeladatos munkánál, nagyobb terhelés mellett azért előjönnek a hardver korlátai. A kategóriában a 128 GB belső tárhely viszont pozitívum, ráadásul microSD-vel bővíthető. A kamerák és a hangzás a szükséges szintet hozzák: videóhívásokhoz, alkalmi fotókhoz, dokumentáláshoz megfelelőek, másra nem valók. Az árkategória szintjén vannak, így panaszra nincs ok.
A T Tablet 2 5G friss rendszerrel, Android 15-tel érkezik, letisztult, sallangoktól mentes, letisztult felülettel. A T Tablet 2 5G aktív tollat is támogat, ami jegyzeteléshez, dokumentumok átnézéséhez vagy egyszerűbb rajzolási feladatokhoz lehet hasznos. Emellett egy billentyűzetes tok is jár hozzá a Telekom által e cikk írásakor kínált csomagban. Az aksi 6000 mAh, ami nem túl erős egy ekkora kijelzőhöz, ahogy a 15 W töltés is a vert mezőnyben van. Ha csak wifin használjuk, azért így sem kell majd naponta tölteni.
Ami viszont csúcs: a készülék 5G modemmel és eSIM-támogatással érkezik, ami ebben az árkategóriában ritka, mint a fehér holló. Ennek köszönhetően a tablet valóban önálló eszközként használható: nem szükséges hotspot vagy Wi-Fi ahhoz, hogy online maradjunk. Ez különösen hasznos utazásnál, munkavégzésnél vagy tanulásnál. A Magenta AI / Perplexity Assistant szolgáltatás 18 hónapra díjmentesen jár hozzá, ami olyan funkciókat kínál, mint intelligens kérdezés, képfelismerés vagy személyre szabott segítség. A mesterséges intelligencia tehát erősen támogatja a gép felhasználási lehetőségeit.
A Telekom T Tablet 2 5G nem prémium eszköz, de kiegyensúlyozott választás lehet mindazok számára, akik megfizethető áron szeretnének egy 5G-képes, sokoldalúan használható táblagépet. Nem csúcskategória, de ár-érték arányban erős, hiszen 100 ezer alatti a listaára, előfizetéssel pedig 20 ezer alá is csökkenthető, ami végképp kiváló ár, és számos olyan felhasználási mód van, amelyben ki tudja elégíteni az átlagos felhasználási igényeket. Tökéletes lehet azoknak is, akik most akarnak megismerkedni a tabletek felhasználási lehetőségeivel, nem akarnak sokat költeni rá elsőre, viszont azért normális felhasználói élményt szeretnének.
