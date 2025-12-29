Telekom T Tablet 2 5G: van, amihez tökéletes

A Telekom T Tablet 2 5G tablet legfontosabb része a matt felületű, NXTPaper technológiát használó 10,1″ IPS LCD 1920×1200 felbontású kijelző, amely a hagyományos panelekhez képest kevésbé tükröződik, nem a csillogós fajta, és kevésbé fárasztja a szemet olvasásnál, tanulásnál, tartalomfogyasztásnál. A technológia egyik trükkje, hogy e-book módba is tud váltani az eszköz, vagyis egy e-ink olvasó kijelzőjét tudja mímelni a panel. Persze ez szemfényvesztés, annyira azért nem szembarát, mint egy hagyományos e-book-olvasó, bár tény, hogy sokkal kellemesebb a szemnek, miközben egy teljes értékű tabletet tartunk a kezünkbe. A kijelző fényereje nem túl erős, a szabadban, pláne erős napfénynél minden bizonnyal komoly kihívást jelent a használata. Beltéri használata viszont kifejezetten előnyös. Sokan kifejezetten olvasásra fogják használni, és számukra tökéletes lesz.

Telekom T Tablet 2 5G - forrás: Bors

Telekom T Tablet 2 5G - a mindennapok táblagépe

A hardver, a MediaTek lapkakészlet és a 6 GB RAM a mindennapi használatra alkalmasak. A rendszer gördülékenyen fut, az alkalmazások gyorsan indulnak, sima a váltás közöttük, a rendszer stabil, a böngészés, videózás és irodai jellegű feladatok nem jelentenek gondot. De azért tudni kell, hogy nem egy rakétáról beszélünk, nem azoknak készült, akik a legújabb játékokat akarják naponta nyúzni. Komolyabb felépítésű játékoknál vagy intenzív többfeladatos munkánál, nagyobb terhelés mellett azért előjönnek a hardver korlátai. A kategóriában a 128 GB belső tárhely viszont pozitívum, ráadásul microSD-vel bővíthető. A kamerák és a hangzás a szükséges szintet hozzák: videóhívásokhoz, alkalmi fotókhoz, dokumentáláshoz megfelelőek, másra nem valók. Az árkategória szintjén vannak, így panaszra nincs ok.

Sokan kifejezetten olvasásra fogják használni, és számukra tökéletes lesz - forrás: Bors

A T Tablet 2 5G friss rendszerrel, Android 15-tel érkezik, letisztult, sallangoktól mentes, letisztult felülettel. A T Tablet 2 5G aktív tollat is támogat, ami jegyzeteléshez, dokumentumok átnézéséhez vagy egyszerűbb rajzolási feladatokhoz lehet hasznos. Emellett egy billentyűzetes tok is jár hozzá a Telekom által e cikk írásakor kínált csomagban. Az aksi 6000 mAh, ami nem túl erős egy ekkora kijelzőhöz, ahogy a 15 W töltés is a vert mezőnyben van. Ha csak wifin használjuk, azért így sem kell majd naponta tölteni.