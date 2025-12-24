Honor Pad 10 tablet: Ünnep a szemnek!

A Honor Pad 10 táblagép legfeltűnőbb eleme - nem lepünk meg senkit - a tekintélyes 12,1 hüvelykes, 2560 × 1600 pixeles felbontású IPS LCD kijelző, amihez 120 Hz-es képfrissítés és HDR támogatás is jár. Ünnep a szemnek! Kényelmes tartalomfogyasztási élményt ad, emellett - persze itt már a hardvernek is szerepe van - különösen sima görgetést és reszponzív működést is biztosít. Filmekhez, tanuláshoz, böngészéshez, olvasáshoz és multitasking feladatokhoz is megfelelő. A panel színvilága megfelelően élénk, a fényereje remek.

Honor Pad 10 tablet - forrás: Bors

Honor Pad 10 - kategóriájában az élmezőnyben

A tablet hajtóműve, lelke modern, felső-középkategóriás hardver, amely stabil teljesítményt nyújt a hétköznapi feladatok során. A Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 chip és a 8 GB RAM bőven elegendő a multitaskinghoz, az alkalmazások gyors indításához és az általános, gördülékeny működéshez, amihez az előbb taglalt kijelző remek partner. A 256 GB belső tárhely kényelmes mennyiséget jelent filmek, dokumentumok és alkalmazások számára, ugyanakkor a tárhely nem bővíthető microSD kártyával, ami valaki számára talán kellemetlen lehet hosszú távon, amikor a nagyobb felbontású videók és alkalmazások egyre több helyet igényelnek. A nagy többségnek viszont elég lesz, ezt azért biztonsággal kijelenthető. Az általunk kipróbált modell fizikai sim-helyet is kínált, stabilan futott 5G-hálozaton.

Kiváló kijelző - forrás: Bors

Térhangzás, masszív kialakítás

A Honor nagy hangsúlyt fektete a megfelelő audiovizuális élményre: a Honor Pad 10 a kiváló kijelzőjét hat hangszórós rendszer egészíti ki, amely térhangzás-élményt nyújt. Ez különösen jó filmnézéshez, játékhoz és zenéhez, a tablet hangereje, hangminősége messze kiemelkedik ebben az árkategóriában. Hagyományos fej/fülhallgató (röviden jack) csatlakozó nincs a gépen, USB-C vagy Bluetooth lehetőség vab. Az alumínium unibody ház nemcsak esztétikus, hanem masszív is, mégis könnyű marad, így hosszabb használat során sem válik kényelmetlenné. Könnyen hordozható: 525 grammos súlyával és 6.3 mm-es vastagságával észrevétlenül elfér a táskában, hátizsákban. Az egész készülékről csak úgy süt a masszív és minőségi kialakítás, ahogy kézbe vesszük a fém házat - sokkal prémiumabb érzés használni, sok más hasonló árú tabletet.