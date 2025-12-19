Döbbenetes bűntény: több ezer titkos fájlt loptak el a hackerek

Több ezer bizalmas és titkos dokumentumhoz fértek hozzá kínai hackerek, miután behatoltak a Külügyminisztérium rendszerébe. A The Sun nevű lap információi szerint a Pekinghez köthető Storm 1849 nevezetű kiberbanda októberben kormányzati szervereket vett célba és több ezer vízumadathoz fért hozzá.

Hackerek fértek hozzá bizalmas adatokhoz / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Hackerek loptak el adatokat a Külügyminisztériumtól

A Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivataltól ellopott adatokat a feltételezések szerint csalásra és megvesztegetésre fogják felhasználni. Ez a hackelés komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztonságosak a kormányzati adatbázisok az ellenséges adatbázisok támadásaival szemben.

A Munkáspárt digitális személyi igazolványokat akar bevezetni.

Dolgozunk a kiberbiztonsági incidens kivizsgálásán

- mondta el a kormányszóvivő.

A Storm 1849 egy kínai kémszervezet, amely a gyanú szerint politikusokat, parlamenti tagokat vesz célba. A Storm-1849-et 2024 márciusában nevezték meg nyilvánosan, amikor a kormány hivatalosan Kínát hibáztatta a parlamenti képviselők és a Választási Bizottság elleni kibertámadásokért. Az Egyesült Királyság szerint 250 ezer fontba (körülbelül 110 millió forint) került talpra állni a támadás után, mialatt 40 millió felhasználó adataihoz fértek hozzá.