Egy gyermeket találtak meg a hatóságok, miután több mint 12 óráig szülei holtteste mellett maradt életben. Egy kétéves kisfiú megrázó története következik.
Justin és Amber Hick két hónapja költöztek álomlakásukba, és éppen este szerettek volna kikapcsolódni nappalijukban kétéves fiuk, Jacob-bal.
A péntek esti relaxálás azonban rémisztő fordulatot vett, amikor egy betörő meggyilkolta a szülőket, de valami csoda folytán a gyermeket életben hagyta.
Justin és Amber épp a kanapén ölelkezve nézték a tévét, nem is sejtve, hogy valaki a házukban járkál. Ekkor lőtte le őket a semmiből Matthew Scott Lanz.
Betörték a hátsó ablakot. A Hickék nem tudtak róla. Védtelenek voltak. Kivégezték őket.
- mondta az ügyész.
A kétéves Jacob szemtanúja lett szülei halálának, majd a gyilkos őt és a családi kutyájukat életben hagyva elmenekült.
A lövöldözés után a kétéves Jacob ártatlanul megpróbált játszani és összebújni szüleivel, a rendőrség számos játékát apja holttestén fedezte fel.
Lanz ellen 2021-ben emeltek vádat Georgia államban nemcsak gyilkosság miatt, hanem rendbeli gyermekkínzás miatt is, az okozott fizikai és lelki fájdalom miatt.
Jacob 12 óráig egyedül volt a lakásban, képtelen volt magát megetetni vagy pelenkáját kicserélni. A rendőrség szerencsére fizikai sérülések nélkül találta meg őt.
Lanz saját magát leplezte le, mikor napokkal tette után egy Sandy Springs-i házba tört be, ekkor kapták el. A rendőrök karjaiban sem volt nyugodt: többször is megszúrta egyikük nyakát és hátát, mielőtt egy rendőr hatástalanítás érdekében meglőtte volna.
Októberben Lanz ügyvédjei azt állították, skizofréniás, de ezt a bíró semmibe vette, mondván interjúk alapján úgy tűnik, képes racionális döntéseket hozni - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.