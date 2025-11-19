Egy gyermeket találtak meg a hatóságok, miután több mint 12 óráig szülei holtteste mellett maradt életben. Egy kétéves kisfiú megrázó története következik.

Órákig szülei holtteste mellet bolyongott a kétéves kisfiú, Jacob (fotó:GoFundMe)

Justin és Amber Hick két hónapja költöztek álomlakásukba, és éppen este szerettek volna kikapcsolódni nappalijukban kétéves fiuk, Jacob-bal.

A péntek esti relaxálás azonban rémisztő fordulatot vett, amikor egy betörő meggyilkolta a szülőket, de valami csoda folytán a gyermeket életben hagyta.

Justin és Amber épp a kanapén ölelkezve nézték a tévét, nem is sejtve, hogy valaki a házukban járkál. Ekkor lőtte le őket a semmiből Matthew Scott Lanz.

Betörték a hátsó ablakot. A Hickék nem tudtak róla. Védtelenek voltak. Kivégezték őket.

- mondta az ügyész.

A kétéves Jacob szemtanúja lett szülei halálának, majd a gyilkos őt és a családi kutyájukat életben hagyva elmenekült.

Órákig szülei holtteste mellet bolyongott a kisfiú

A lövöldözés után a kétéves Jacob ártatlanul megpróbált játszani és összebújni szüleivel, a rendőrség számos játékát apja holttestén fedezte fel.

Lanz ellen 2021-ben emeltek vádat Georgia államban nemcsak gyilkosság miatt, hanem rendbeli gyermekkínzás miatt is, az okozott fizikai és lelki fájdalom miatt.

Jacob 12 óráig egyedül volt a lakásban, képtelen volt magát megetetni vagy pelenkáját kicserélni. A rendőrség szerencsére fizikai sérülések nélkül találta meg őt.

Lanz saját magát leplezte le, mikor napokkal tette után egy Sandy Springs-i házba tört be, ekkor kapták el. A rendőrök karjaiban sem volt nyugodt: többször is megszúrta egyikük nyakát és hátát, mielőtt egy rendőr hatástalanítás érdekében meglőtte volna.

Októberben Lanz ügyvédjei azt állították, skizofréniás, de ezt a bíró semmibe vette, mondván interjúk alapján úgy tűnik, képes racionális döntéseket hozni - írja a Mirror.