A fél internet megnyekkent a Cloudflare leállástól – Mi okozta a kihagyásokat?

Aki böngészte a netet, tapasztalhatott egy ideiglenes leállást bizonyos oldalakon, mint például a ChatGPT vagy az X oldalán kedd délután. A Cloudflare leállás több ezer oldalt érintett. Mi is történt pontosan?

A Cloudflare leállás egy adatfájl hibája miatt történt / Fotó: Origo

Mi is volt ez a Cloudflare leállás? Azonnal észlelték a hibát az illetékesek

Tömeges internetleállást tapasztalhattunk több oldalon november 18-án, kedden, magyar idő szerint picivel 12 óra után. Váratlanul összeomlott az internetes világ egy része, a világon mindenhol hibák jelentkeztek a Cloudflare rendszerében, ami több weboldalt magával húzott. Magyar idő szerint 14 és 15 óra között sikerült helyreállítani a problémát, ám egyes oldalak működésére hosszabb ideig hatással volt a kiesés.

Leállt az X, a ChatGPT, a Zoom, a Canva, valamint a több millió játékost összekötő Playstation Network is elesett.

Az elmúlt években több ehhez hasonló leállást is tapasztalhattunk. A Cloudflare biztonsági és hálózati rétegként működik több százezer oldal mögött. Nem véletlen tehát, hogy ez a probléma rövid idő alatt globális szolgáltatáskiesést okozott. Egy ilyen kiesés jelentős pénzbeli veszteséget is jelenthet egyes cégek számára.

A Cloudflare munkatársai a vállalat blogján megerősítették, hogy nem terheléses támadás vagy feltörés következménye volt ez; a Cloudflare egyik belső adatbázisában egy hozzáférés megváltozása miatt történt a kiesés. Az adatbázis a jogosultság megváltoztatása során egy nagy fájlt tömörített, amely a hálózat valamennyi gépeire kiterjedt és leterhelte a szoftverüket.

A hibát a megnövekedett adatforgalom miatt vették észre. A blogon elnézést kértek a kellemetlenségek miatt és arról tájékoztattak, hogy rögtön elkezdték elhárítani a hibát, magyar idő szerint 18:06-ra már minden szolgáltatás rendesen működött.

Ebből is látszik, hogy az internetes oldalak működése erősen ki van téve ilyen apró hibáknak, ez pedig óriási problémákat okozhat.