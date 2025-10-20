Világszintű digitális leállás: milliók maradtak szolgáltatások nélkül, bankok, appok és kormányzati oldalak bénultak meg

Az Amazon Web Services (AWS), a világ legnagyobb felhőplatformja súlyos üzemzavart szenvedett, ami több száz alkalmazást és weboldalt érint. A digitális leállást miatt egyes bankok és kormányzati oldalak sem elérhetőek.

Az internet egy nagy részét megbénította a digitális leállás (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A digitális leállás több millió felhasználót érinthet

A leállás miatt a Snapchat, a Fortnite, a Duolingo, sőt több brit bank, köztük a Lloyds, a Halifax és a HSBC, valamint kormányzati oldalak is hibákat jeleztek.

A DownDetector szerint az Egyesült Államokból már több mint 6 000, az Egyesült Királyságból pedig mintegy 1 600 felhasználó jelentett problémát, a szám pedig folyamatosan nő. Az AWS megerősítette, hogy a hiba a US-East-1 régióban keletkezett, ahol jelentős hibaarányokat tapasztaltak a DynamoDB adatbázis-kezelő rendszerben.

A vállalat közölte, hogy az eset hátterében DNS-feloldási probléma állhat, ami más szolgáltatásokat is érintett világszerte. Mérnökeik több párhuzamos megoldáson dolgoznak a helyreállítás felgyorsítása érdekében.

A kiesés hatására világszerte fennakadások vannak a banki, oktatási, kommunikációs és állami rendszerekben. A felhasználókat az AWS arra kérte, hogy próbálják újra a sikertelen kéréseket, amíg a szolgáltatás teljesen helyre nem áll - írta a Mirror.