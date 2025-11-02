3 milliárd Android-felhasználót érint a Google új húzása: oda a szabadságunk!

Bekeményített a Google. Az Android-telefonokra olyan újítás érkezik, ami épp azt veszi el, ami a keresőóriás rendszerét futtató okostelefonok nagy előnye volt: a szabadságot. Sok felhasználó már most azt érzi: át lett verve. De miről is van szó pontosan? Elmagyarázzuk!
Az Android rendszert futtató telefonok nagy előnye és hátránya is volt egyben, hogy gyakorlatilag bármilyen programot lehetett rá telepíteni, nem csak azokat, amiket a Google hivatalos app-boltja, a Play Store kínál. Ez egyeseknek nagy szabadságot adott, hiszen egy sokkal szélesebb kínálatból válogathattak, ráadásul kis fejlesztőket is támogathattak, ugyanakkor veszélyforrást is jelentette, hiszen ezek a külső forrásból származó appok nem ellenőrzöttek, nagyobb valószínűséggel tartalmazhatnak vírusokat, kémprogramokat.
“Nem a Google-é a telefonod, hanem a tiéd. Te döntöd el, kiben bízol” - magyarázzák a szakértők az eddigi felállást. És itt az eddigi szón van a hangsúly, 2026-tól ugyanis ez megszűnik: azzal, hogy frissítjük az Android-rendszerünket (amit egyébként biztonságtechnikai szempontból minden szakértő javasol), élesedik egy olyan beállítás, mely lényegében ellehetetleníti a külső forrásból származó alkalmazások használatát. 2026-tól ugyanis minden fejlesztőnek hitelesen igazolnia kell a kilétét, ha Google-kompatibilis appot szeretne készíteni.
Ugyan a Google hivatalos kommunikációja szerint ez nem jelenti a külső forrásból feltehető alkalmazások végét, a szakértők szerint nagyon is erről van szó. Azaz oda az a szabadság, ami miatt rengetegen az Android mellett tették le a voksukat, és nem egy iPhone-t választottak.
