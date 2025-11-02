3 milliárd Android-felhasználót érint a Google új húzása: oda a szabadságunk!

Bekeményített a Google. Az Android-telefonokra olyan újítás érkezik, ami épp azt veszi el, ami a keresőóriás rendszerét futtató okostelefonok nagy előnye volt: a szabadságot. Sok felhasználó már most azt érzi: át lett verve. De miről is van szó pontosan? Elmagyarázzuk!

Rossz hírt kaptak az androidorok. Nagyjából 3 milliárd készüléken fut a Google rendszere, azaz nem keveseknek tesz keresztbe a keresőóriás mögött álló cég

Fotó: Forrás: Pixabay/Pexels

Oda az Android-felhasználók szabadsága

Az Android rendszert futtató telefonok nagy előnye és hátránya is volt egyben, hogy gyakorlatilag bármilyen programot lehetett rá telepíteni, nem csak azokat, amiket a Google hivatalos app-boltja, a Play Store kínál. Ez egyeseknek nagy szabadságot adott, hiszen egy sokkal szélesebb kínálatból válogathattak, ráadásul kis fejlesztőket is támogathattak, ugyanakkor veszélyforrást is jelentette, hiszen ezek a külső forrásból származó appok nem ellenőrzöttek, nagyobb valószínűséggel tartalmazhatnak vírusokat, kémprogramokat.