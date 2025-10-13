Sürgős figyelmeztetést adott ki a Microsoft, ez több millió embert érint

Sürgős figyelmeztetést adtak ki több millió Microsoft-felhasználónak egy jelentős szoftverváltozás előtt.
Október 14-től a Microsoft hivatalosan megszünteti a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Ez azt jelenti, hogy a szoftver többé nem kap automatikus technikai és biztonsági frissítéseket.
Mivel a világon több millió ember használja még mindig a Windows 10-et, ez rengeteg eszközt tehet sebezhetővé a hacker támadásokkal szemben.
A Microsoft lehetőséget kínál arra, hogy a kompatibilis eszközöket ingyenesen frissítsék a legújabb Windows 11 rendszerre. Sok régebbi eszköz azonban nem kompatibilis ezzel az operációs rendszerrel, így ebben az esetben a felhasználók választhatják azt is, hogy feliratkoznak egy 12 hónapig tartó kiterjesztett biztonsági frissítési programra. Viszont, ha ez az időszak lejár, az elavult gépeket használó ügyfeleknek új számítógépet kell vásárolniuk, vagy vállalniuk kell a kockázatokat.
A programba való regisztráció nem automatikus, hanem a készülék "Frissítések és biztonság" menüpontjában kell külön jelentkezni rá.
A Windows 10-et 2015-ben adták ki, és azóta időszakosan hibajavításokat és biztonsági frissítéseket kapott. Ezek a frissítések különösen fontosak, mivel ismert sebezhetőségeket javítanak a rendszerben. Ha a számítógép nincs frissítve a legújabb verzióra, a kiberbűnözők ezeket a gyengeségeket kihasználva könnyen hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.
Amikor a Windows 10 támogatása megszűnik, ezeket a biztonsági hibákat már nem javítják, és minden olyan számítógép, amely továbbra is ezt a szoftvert futtatja, sebezhetővé válik - írta a Daily Mail.
