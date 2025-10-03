Újragondolt ChatGPT-n dolgozik az Apple, de mi lesz így Sirivel?

Tulajdonképpen lassan nem lesz olyan szeglete a tudománynak és technikának, ahova ne szivárogna be valamilyen módon a mesterséges intelligencia, azaz az MI, avagy AI. A mobiltelefonon az MI segít abban, hogy a kutyáról készült kép valósághűbb legyen, a laptopon egy digitális asszisztens dolgozik azon, hogy a naptárban ne ütközzön két találkozó, miközben arra is jut idő, hogy rotyogjon a gulyás a gázon, a háttérben meg szól a zene, amit néhány utasítás alapján összerakott egy algoritmus. A videójátékok fejlesztői, a filmgyártók, az újságírók, a politikusok, a menedzserek és művészek egyaránt igénybe veszik ezeket a többségében ingyenesen elérhető szolgáltatásokat, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az életet. A ChatGPT annak ellenére egy elképesztően hasznos felület, hogy óriási léptékben károsítja a környezetet, segíti a felhasználókat az öngyilkosság előkészületeiben vagy egészségre veszélyes receptekkel bombáz. Aki azonban rájön arra, hogyan kell megfelelő kérdésekkel megdolgoztatni az MI-t, az csak profitálhat abból, hogy néhány kattintással hozzá lehet férni az eddig összegyűjtött emberi tudáshoz.

ChatGPT-t klónozott az Apple

Az Apple ott csatlakozik bele ebbe a történetbe, hogy eldöntötték, itt az ideje a Siri névre keresztelt intelligens személyi asszisztenst ráncba szedni. Ez egy hosszú folyamat, amelynek az egyik első lépése, hogy létrehozták a Veritast, a ChatGPT klónjának tekinthető alkalmazást. Ez az egyelőre csak belső, céges felhasználásra készült alkalmazás hatalmas nyelvi modellekkel dolgozik, ami egy következő lépcsőfok lehet a mindennapok MI-jében. A tesztelés során igyekeznek a mindennapi szükségletek kielégítéseit előtérbe helyezni, így most arra terelgetik a Veritast, hogy minél jobban optimalizálja a fényképek szerkesztését, miközben az emailekből kinyert információkkal megtervezi a felhasználó beosztását, valamint megtalálja az ízléséhez leginkább illő aláfestő dallamokat, öltözködési tippeket ad, sőt az egészséges életmódra is nevel.

Az Apple-höz közeli informátorok szerint az új Siri 2026 márciusában debütálhat, ami egy új, még fejlettebb korszakba repítheti el az almás eszközök rajongóit.