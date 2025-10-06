Ezek az újdonságok elsőként a hamarosan megjelenő HONOR Magic8 szériában és a HONOR MagicPad3 Pro modellben lesznek elérhetőek, amelyek mind az új Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobilplatformra épülnek. A HONOR saját AI-ügynök-képességeinek és a Qualcomm Technologies iparágvezető mobilplatformjainak ötvözésével a két vállalat új korszakot nyit az okostelefonok világában. Az együttműködés révén a hatékonyság és a számítási teljesítmény találkozása teljesen új szintre emeli a felhasználói élményt.

HONOR Magic V5 - forrás: Bors

„A HONOR elkötelezett a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett. A HONOR ALPHA TERV jelenti számunkra az iránytűt, amely megmutatja, hogyan válhatunk az AI-eszközök ökoszisztémájának vezető vállalatává” – mondta Fang Fei, a HONOR Device Co., Ltd. termékekért felelős elnöke. „A Qualcommhoz hasonló kiemelkedő partnerekkel együttműködve folyamatosan újradefiniáljuk a készüléken futó AI lehetőségeket, így egyre közelebb kerülünk egy olyan, közösen épített, nyitott és értékmegosztáson alapuló világhoz, amelyben mindenki részesülhet a mesterséges intelligencia előnyeiből.”

„A HONOR-ral fenntartott szakmai kapcsolatunk ereje nem csak években, hanem együttműködésünk mélységében is megmutatkozik" – nyilatkozta Chris Patrick, a Qualcomm Technologies, Inc. mobilkészülékekért felelős vezető alelnöke és ügyvezetője. „A 2025-ös kínai Snapdragon Summiton bemutatott legújabb fejlesztéseink először a HONOR készülékein válnak elérhetővé. Ezek az újdonságok a készüléken elérhető mesterséges intelligencia fejlődésén túl a heterogén számítási architektúra erejét is megmutatják.”

Újradefiniált hatékonyság: áttörés a készüléken futó AI-modellezésben

A készüléken futó mesterséges intelligencia három legnagyobb kihívására – számítási teljesítmény, memóriaigény és energiafogyasztás – válaszul a HONOR bemutatta az Android rendszer első Low-bit Quantization technológiáját. Az új Qualcomm® Hexagon™ NPU-nak köszönhetően a HONOR készülékek akár 15%-kal nagyobb számítási teljesítményt érnek el, miközben 20%-kal csökkentik az energiafogyasztást és 30%-kal kevesebb tárhelyet igényelnek a korábbi modellekhez képest. Ez az áttörés új mércét teremt a készüléken futó intelligens AI-ügynökök hatékony alkalmazásában.