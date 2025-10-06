Ezek az újdonságok elsőként a hamarosan megjelenő HONOR Magic8 szériában és a HONOR MagicPad3 Pro modellben lesznek elérhetőek, amelyek mind az új Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobilplatformra épülnek. A HONOR saját AI-ügynök-képességeinek és a Qualcomm Technologies iparágvezető mobilplatformjainak ötvözésével a két vállalat új korszakot nyit az okostelefonok világában. Az együttműködés révén a hatékonyság és a számítási teljesítmény találkozása teljesen új szintre emeli a felhasználói élményt.
„A HONOR elkötelezett a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett. A HONOR ALPHA TERV jelenti számunkra az iránytűt, amely megmutatja, hogyan válhatunk az AI-eszközök ökoszisztémájának vezető vállalatává” – mondta Fang Fei, a HONOR Device Co., Ltd. termékekért felelős elnöke. „A Qualcommhoz hasonló kiemelkedő partnerekkel együttműködve folyamatosan újradefiniáljuk a készüléken futó AI lehetőségeket, így egyre közelebb kerülünk egy olyan, közösen épített, nyitott és értékmegosztáson alapuló világhoz, amelyben mindenki részesülhet a mesterséges intelligencia előnyeiből.”
„A HONOR-ral fenntartott szakmai kapcsolatunk ereje nem csak években, hanem együttműködésünk mélységében is megmutatkozik" – nyilatkozta Chris Patrick, a Qualcomm Technologies, Inc. mobilkészülékekért felelős vezető alelnöke és ügyvezetője. „A 2025-ös kínai Snapdragon Summiton bemutatott legújabb fejlesztéseink először a HONOR készülékein válnak elérhetővé. Ezek az újdonságok a készüléken elérhető mesterséges intelligencia fejlődésén túl a heterogén számítási architektúra erejét is megmutatják.”
Újradefiniált hatékonyság: áttörés a készüléken futó AI-modellezésben
A készüléken futó mesterséges intelligencia három legnagyobb kihívására – számítási teljesítmény, memóriaigény és energiafogyasztás – válaszul a HONOR bemutatta az Android rendszer első Low-bit Quantization technológiáját. Az új Qualcomm® Hexagon™ NPU-nak köszönhetően a HONOR készülékek akár 15%-kal nagyobb számítási teljesítményt érnek el, miközben 20%-kal csökkentik az energiafogyasztást és 30%-kal kevesebb tárhelyet igényelnek a korábbi modellekhez képest. Ez az áttörés új mércét teremt a készüléken futó intelligens AI-ügynökök hatékony alkalmazásában.
A Low-bit Quantization technológia mellett a HONOR bemutatta következő generációs hibrid keresési megoldását, amely jelentősen javítja a készülékek információfeldolgozási és -megjelenítési képességét. A rendszer a szöveges, képi, hang- és videóadatokat sűrű vektorokká alakítja, és nagy hatékonyságú szemantikai indexeket hoz létre. Ezek révén a hasonlóságazonosítás milliszekundumon belül megtörténik, és a keresési teljesítmény akár 400%-kal is javulhat. A fejlesztés nemcsak a multimodális szemantikai keresést gyorsítja fel, hanem az intelligens AI-ügynökök működésének alapját is megerősíti, lehetővé téve a gyorsabb és pontosabb válaszadást a valós élet számos alkalmazási területén.
A teljesítmény új fogalma: heterogén GPU-NPU AI-szupermintavételezés a játékélmény fokozásához
A dual engine készülékekben a teljesítmény szolgáltatja a „második” motort. A HONOR és a Qualcomm iparágvezető Hyper-Fusion Core Architecture rendszere szorosan integrálja a Qualcomm® Oryon™ CPU architektúráját és a HONOR Turbo X többmagos teljesítményét. Az erőforrások dinamikus, magok közötti ütemezésével az architektúra maximális energiahatékonyságot és számítási teljesítményt biztosít, így a felhasználói élmény – különösen a játékok során – gördülékenyebb és gyorsabb lesz.
A HONOR által bemutatott Snapdragon platformokra épülő heterogén GPU-NPU AI-szupermintavételezés a kis felbontású, alacsony képfrissítési sebességű játékokat is nagy felbontású, gyors élménnyé alakítja. A PC-k DLSS technológiájához hasonlóan a mesterséges intelligencia valós időben rekonstruálja a részleteket, a mozgásjellemzőket és a fényhatásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagy erőforrásigényű, nyílt világú játékok akár 120 képkocka/másodperc sebességet érhetnek el a korábbi 60 helyett, 1080p felbontáson, így egyszerre biztosít szuperfelbontást és rendkívül gyors játékmenetet. A heterogén GPU-NPU számítási architektúra csökkenti a hagyományos GPU-alapú felskálázásnál tapasztalható késleltetést és jittert, így a játékélmény zökkenőmentesebb és magával ragadóbb lesz.
Ezek a fejlesztések előrevetítik, hogyan képzeli el a HONOR a Dual-Engine korszakot, ahol az AI-ügynökök és a teljesítményoptimalizáló megoldások összekapcsolódása új alapokra helyezi a felhasználói élményt, és közelebb hozza az általános felhasználású intelligens ügynökök korszakának eljövetelét.
A Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platformra épülő HONOR Magic8 és HONOR MagicPad3 Pro szériák a jövő hónapban kerülnek piacra Kínában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.