10 érdekesség a Honor Magic V5-ről, amit érdemes tudnod

1. A világ legvékonyabb összecsukható okostelefonja a HONOR Magic V5 elefántcsontfehér színű modellje. Összecsukott állapotban 8,8 mm-es vastagsággal és mindössze 217 g-os súllyal rendelkezik. Az pedig az összes színre jellemző, hogy ugyanolyan vékony és könnyű, mint számos hagyományos okostelefon. Nyitott állapotban elképesztően vékony, mindössze 4,1 mm, ami már a USB C-típusú port fizikai vastagsági korlátját súrolja.

Hihetetlenül vékony - fotó: Bors

2. Fejlett feldolgozási teljesítmény és szolgáltatások -A HONOR Magic V5 lelke a Qualcomm Snapdragon 8 Elite processzor, amely csúcskategóriás mesterségesintelligencia(AI)-teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít. A platform AI-vezérelt optimalizálással gondoskodik a gördülékeny működésről, függetlenül attól, hogy a felhasználó folyamatosan vált az alkalmazások között, több ablakot tart nyitva a belső kijelzőn például, vagy nagy teljesítményű mobiljátékokat futtat éppen. A szoftverfejlesztések tovább optimalizálják az összecsukható készülék egyedi kétképernyős és többablakos képességeit.

Összecsukva meg nem mondod, hog egy hajlítató telefonról van szó - fotó: Bors

3. Maximálisan kihasználható a hajlítható kivitelezés - A HONOR Magic V5 új szintre emeli a produktivitást, köszönhetően a 7,95 hüvelykes belső és a 6,43 hüvelykes külső kijelzőnek, amelyek teljes mértékben támogatják az érintőtollas adatbevitelt. Ez maximális rugalmasságot és választási lehetőséget kínál jegyzeteléshez, vázlatkészítéshez, valamint minden olyan képernyős művelethez, amely precizitást igényel. A továbbfejlesztett Multi-Flex mód lehetővé teszi akár három alkalmazás egyidejű használatát – így a felhasználók egyetlen nézetben dolgozhatnak dokumentumokon, részt vehetnek videóhívásokon, miközben például árakat hasonlítanak össze online vásárlás során.

A YouTube-appnak van hajlításra optimalizált nézete - fotó: Bors

4. A mesterséges intelligencia segíti a mindennapokat - A HONOR Magic V5 a legújabb MagicOS 9.0 operációs rendszert futtatja, és előre telepítve tartalmazza a Google Gemini alkalmazást, amely fejlett AI-asszisztens funkciókat kínál. A Gemini többek között segíti az írást és a tanulást, támogatja a feladatszervezést, valamint a Gemini Live révén lehetővé teszi a valós idejű kamera- és képernyőmegosztást is. A HONOR-ral közösen fejlesztett, innovatív „Tap Tap” parancs segítségével a felhasználók a telefon hátlapjára történő dupla koppintással azonnal aktiválhatják a Gemini asszisztenst. Azok számára, akik jegyzetelésre is használják a készüléket, a HONOR Notes AI-alapú funkciói – például összefoglaló- és átiratkészítés, szövegformázás és nyelvtani ellenőrzés – nyújtanak nagy segítséget. A Recorder alkalmazás pedig valós idejű átiratot és fordítást kínál, tovább növelve a hatékonyságot. A Google Veo AI modellre épülő videókészítő funkció egyetlen állóképből képes látványos, élethű videóklipet generálni mindössze egy perc alatt. Emellett olyan fejlett képszerkesztési eszközök állnak rendelkezésre, mint az AI-kivágás, az AI-radír, az AI-képkiterjesztés és az AI-felméretezés, amelyekkel a felhasználók könnyedén módosíthatják, kiegészíthetik vagy javíthatják a képeiket. A kommunikáció élményét tovább gazdagítja az eszközön elérhető AI-hívásfordítá funkció, amely 16 nyelven kínál valós idejű fordítást (magyarul is), miközben a beépített adatvédelmi megoldások a biztonságról is gondoskodnak. Emellett az AI-alapú szöveg- és beszélgetésfordítás lehetővé teszi az azonnali, gördülékeny nyelvi megértést írásban és szóban egyaránt.