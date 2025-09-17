HONOR 400 Smart: az árkategória legnagyobb akkumulátora, ejtésvédelem, IP54 vízállóság

Amikor az élet zűrös, a HONOR ki akar húzni a bajból

Az élet tele van apró meglepetésekkel. Olyanokkal, amelyeken később jókat nevetsz, de csak akkor, ha a technológia nem hagy cserben a kritikus pillanatban. Éppen ezért a HONOR 400 Smart tervezésekor nemcsak a teljesítményre, hanem a mindennapok viszontagságaira is gondoltak. A strapabírásnak és az SGS által tanúsított prémium ejtésvédelemnek köszönhetően az elejtések nem jelentenek problémát, az IP54 vízállóság pedig garantálja, hogy a készülék képes ellenállni a fröccsenő tejnek, víznek, pocsolyának.

forrás: Honor

A HONOR 400 Smart elérhető áron kínál tartósságot és egész napos teljesítményt elegáns, praktikus kivitelben. Az árkategória legnagyobb, 6500 mAh kapacitású két cellás akkumulátora páratlan üzemidőt nyújt, a villámgyors újratöltésről 35 W-os gyorstöltés gondoskodik. A Snapdragon 6s Gen 3 processzor olajozott működést garantál az alkalmazás-/játékfuttatás és a videóhívások során.

Az AI Funkciógombbal gyorsabban és egyszerűbben elvégezhetők a mindennapi feladatok, a kamera megnyitásától kezdve az információkeresésig, minden művelet egyetlen érintéssel végrehajtható.

Innováció a mindennapok szolgálatában

A HONOR számára az innováció lényege a mindennapokhoz illeszkedő technológia megalkotása: olyan lehetőségekkel teli készülék létrehozása, amely ellenálló és alkalmazkodó. A HONOR 400 Smart bizonyítja, hogy az innováció nem luxus: a hosszabb üzemidő, az intelligens funkciók és a váratlan helyzetekkel szembeni strapabírás nem az ár függvénye.