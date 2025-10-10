Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Ennek sokan nem fognak örülni: több hazai bankál is napokra leállnak a szolgáltatások

bank
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 13:19
MBH bankOTPleállásErste Bank
Mutatjuk, mely hazai bankoknál mikor kell újabb leállásokra számítani!
Bors
A szerző cikkei

Sokaknak fejfájást okozott, hogy az elmúlt időszakban több nagy magyar banknál is leállások voltak. A kártyatulajdonosok ilyenkor általában azért nem tudják használni a kártyájukat, mert a leállás során fejlesztési vagy karbantartási munkálatok folynak.

Concept,Of,Saving,Money,For,Loan,Can,Help,Reduce,Debt, Otthon Start
Fotó: jd8 /  Shutterstock 

Ezekre pedig azért van szükség, hogy a későbbiekben az ügyfelek gördülékenyenebben intézhessék a pénzügyeiket. Mondhatni tehát, hogy egy szükséges rosszról van szó, ami hamarosan több hazai banknál ismét megtörténik.

Az Origo beszámolója szerint októberben két bankszünnap is lesz az OTP-nél. A bank honlapján olvasható beszámoló szerint, az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozták nyilvánosságra.

Mikor szünetelnek a szolgálatások az OTP Banknál? 

  • Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
  • Október 23-26. között a következő ügyeket nem lehet intézni a pénzintézetnél
  • Szintén rendszerfejlesztés miatt 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

- írj az Origo

A portál emellett emlékeztet, hogy legutóbb október 5-én volt fejlesztési okokból leállás az OTP-nél, akkor az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem voltak elérhetőek.

Az OTP Bank mellett az Erste Bank is arra figyelmeztette az ügyfeleit, hogy több szolgáltatásuk sem lesz elérhető rendszerfejlesztési munkálatok miatt.

2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja

- olvasható a közleményükben. 

Az Erste emellett elnézést kér a kellemetlenségekért ügyfeleitől, melynek kíséretében egy listát is megosztottak azokról a szolgáltatásokról, amelyek a fent említett időszakban nem lesznek elérhetőek.

A nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A bank közleményében még hozzátette: 

„A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tettük közzé a jogszabályi elvárással összhangban”.

– zárták közleményüket.

A sornak pedig még itt sincs vége, ugyanis az OTP és az Erste mellett még az MBH Bank is hivatalos közleményben tudatta az ügyfeleivel, hogy  több tervezett informatikai karbantartásra is kerül sor majd a banknál. Közlésük szerint ez az időszak október 12. és 15. között lesz, ami átmeneti leállásokat von majd maga után számos elektronikus banki szolgáltatásban.

Az MBH Bank tájékoztatása alapján az első leállás október 12-én, éjfél és hajnali 4 óra között várható. Ebben az időszakban az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja, az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank, valamint az MBH Vállalati App sem lesz elérhető.

Közleményükben még arra is kitértek, hogy a tervezett karbantartás idején az online kártyás vásárlások jóváhagyása (3DS) is akadozhat, és az azonnali fizetések sem lesznek elérhetők, a tranzakciók hibára futhatnak. 

 

