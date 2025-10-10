Ennek sokan nem fognak örülni: több hazai bankál is napokra leállnak a szolgáltatások

Sokaknak fejfájást okozott, hogy az elmúlt időszakban több nagy magyar banknál is leállások voltak. A kártyatulajdonosok ilyenkor általában azért nem tudják használni a kártyájukat, mert a leállás során fejlesztési vagy karbantartási munkálatok folynak.

Fotó: jd8 / Shutterstock

Ezekre pedig azért van szükség, hogy a későbbiekben az ügyfelek gördülékenyenebben intézhessék a pénzügyeiket. Mondhatni tehát, hogy egy szükséges rosszról van szó, ami hamarosan több hazai banknál ismét megtörténik.

Az Origo beszámolója szerint októberben két bankszünnap is lesz az OTP-nél. A bank honlapján olvasható beszámoló szerint, az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozták nyilvánosságra.

Mikor szünetelnek a szolgálatások az OTP Banknál?

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Október 23-26. között a következő ügyeket nem lehet intézni a pénzintézetnél

Szintén rendszerfejlesztés miatt 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

- írj az Origo.

A portál emellett emlékeztet, hogy legutóbb október 5-én volt fejlesztési okokból leállás az OTP-nél, akkor az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem voltak elérhetőek.

Az OTP Bank mellett az Erste Bank is arra figyelmeztette az ügyfeleit, hogy több szolgáltatásuk sem lesz elérhető rendszerfejlesztési munkálatok miatt.

2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk, amely a szolgáltatások működését befolyásolja

- olvasható a közleményükben.

Az Erste emellett elnézést kér a kellemetlenségekért ügyfeleitől, melynek kíséretében egy listát is megosztottak azokról a szolgáltatásokról, amelyek a fent említett időszakban nem lesznek elérhetőek.